Pouso hace de la necesidad virtud

Entre lesionados o sancionados, últimamente a Carlos Pouso, entrenador de la SD Logroñés, no le cuesta nada hacer la convocatoria para el partido ... del fin de semana. «Vamos con los dieciocho disponibles», repite viernes tras viernes en la previa del partido.

Ya sea por necesidades económicas del club o por preferencias del técnico, lo cierto es que Carlos Pouso maneja una plantilla de 20 jugadores en el primer equipo, después de la marcha de Vieites los últimos días del año 2024 y la llegada de Elorza.

Con la lesión de Miguel Santos, que se está prolongando en el tiempo, Pouso distribuye los minutos de juego entre sus jugadores con un doble objetivo. Por un lado, el entrenador reparte los esfuerzos físicos para que todos lleguen en buenas condiciones al tramo decisivo de la temporada. Por otro lado, cada miembro de la plantilla se siente importante porque cuentan para el entrenador.

«En el entrenamiento del lunes tienes el termómetro. Cuando el que no se ha vestido, el que ha calentado y no ha salido, el que ha salido 10 minutos... ves su actitud y dices: 'vale, esto está como tiene que estar'. Y en ese aspecto me quito el sombrero ante mis jugadores», reconocía Pouso la semana pasada, en la previa del duelo ante el Aragón.

Exceptuando el puesto de portero, que siempre es especial, y en el que Oriol se ha hecho con el puesto (21 partidos ha disputado el catalán por 5 de Javi Jiménez), en el resto de posiciones los minutos están repartidos.

Montero (25) y Argente (24) son los centrales titulares, acompañados por Nacho Ruiz (23) y Albizua (26) en las bandas. En estas posiciones también aparecen Lazkano (15) o el lesionado Santos (10), mientras que Pedro Augusto (15) y Gaubeka (24)también dan relevo a los centrales.

Castillo (21) y Castañeda (21) son los pivotes que dan equilibrio al equipo y cubren las espaldas de Lamadrid (25), Pau Miguélez (26) y Rubio (24, mientras que Álvaro ocupa la posición de delantero (26). También ayudan a repartir esfuerzos en esa zona del campo Sergio Gil (22), Basurto (22), Morales (14) o el último en llegar Elorza (8).

«Están entrenando como animales, como todas las semanas. Es una satisfacción enorme entrenar a este equipo», ratifica Carlos Pouso.

Los blanquirrojos han disfrutado de dos días de descanso y desde ayer preparan el partido de este fin de semana contra el Deportivo Alavés B (17.00 horas) en Las Gaunas. Las prestaciones de la SD Logroñés en casa han mejorado –dos victorias en los dos últimos partidos–, lo que convierte a los de Pouso en un rival muy peligroso si a este dato se le suma que son el mejor visitante de la categoría. Buenas vibraciones en el momento clave de la temporada.