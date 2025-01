Pouso no especula

No quiere Carlos Pouso el menor atisbo de relajación en los suyos. Pese a derrotar en la pasada jornada al líder Arenas en Guecho, el técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés avisa de que el domingo, a partir de las 17.00 horas, hay que ... recibir en el Municipal de Las Gaunas al Anguiano con el mismo respeto que al primer clasificado si no quieren verse sorprendidos por un conjunto serrano que «está compitiendo muy bien», según el propio entrenador vasco.

- Míster, nuevo derbi. ¿Cómo lo afronta?

- Pues, hombre, con las lógicas reservas con las que hay que afrontar todos los partidos y con el mismo mimo que preparamos el otro día, el de ir a visitar al líder. Reconociendo que algo ha hecho mejor el líder que el Anguiano, evidentemente, y por supuesto que nosotros también.La verdad es que siempre consideramos al rival a la misma altura y es que, si empezamos a perder el respeto, empezamos a perder el partido.

Para mí el Anguiano es el tipo de equipo que hace muchas cosas bien y que, aparte de hacer muchas cosas bien, es que compite muy, muy, muy bien. Y no se entrega y juega con una entereza y con un arraigo que da gusto verle, la verdad. Todo el mundo pensábamos que era su campo, el fortín de Isla. Pues se ha estropeado la previsión porque fuera está haciendo muy buenos resultados en campos muy, muy difíciles y contra rivales muy dignos. Entonces, afrontamos el derbi con el máximo respeto, como siempre, en definitiva.

- No solo está consiguiendo puntos, como dice, está compitiendo siempre.

- Yo les he visto bastantes partidos y, evidentemente, compiten francamente bien. El rollo es el de siempre, recién ascendido tiene que descender y si ha descendido de una categoría tiene que subir sin jugar, y no es así. No es así, aquí todo el mundo tiene sus virtudes, evidentemente algún defecto tendremos también todos, pero si empiezas a perder el respeto al rival, yo creo que algo estás haciendo mal.

- Se llega al partido después del subidón de doblegar al líder y los resultados arriba están siendo extraños. ¿Les está favoreciendo?

- Lo único que nos favorece siempre a nosotros es ganar. Yo te prometo que solo se suele mirar lo que hacen los demás cuando palmas. Cuando ganas no te preocupa lo que hagan los demás, si tú ya has hecho tus deberes, lo que hay que hacer. Pero vale, un subidón, pero es un partido que ya no vuelve. Lo hemos ganado, si lo llegamos a perder sería lo mismo y hay otro partido. Y nunca vas a ganar a nadie ni perder con nadie por lo que hayas hecho anteriormente, sino por lo que hagas puntualmente en ese momento. Entonces nosotros sabemos que tenemos que estar muy bien para ser capaces de doblegar al Anguiano.

- Regreso a Las Gaunas después de ganar al Calahorra en el peor partido del año.

- Sí, hemos hecho dos fuera. Luego hemos hecho, para mi gusto, dos buenos partidos, uno con mal resultado y otro con buen resultado. Fue un buen partido el de Gobela y fue un muy buen partido el de Pinilla. La verdad es que han sido dos equipos muy buenos. Tanto Teruel como Arenas nos han hecho sufrir. Nosotros también a ellos. En uno tuvimos más premio que en otro, evidentemente, pero yo creo que ambos equipos son equipos al alza. El Teruel viene de menos a más. Y el Arenas, que mucha gente comentaba, ya caerá, ya caerá, pues o le tiras o no cae. Porque, de momento, desde que perdió aquí, 16 partidos lo ha intentado todo el mundo y no lo ha conseguido nadie. Y además creo que con un balance de 13-3 o 14-2. Una barbaridad. Yo tengo la experiencia del año pasado que todo el mundo decía que iban a caer el Athletic y el Barakaldo. Y ya han visto donde han caído, a Primera RFEF y compitiendo con mucha dignidad, sobre todo el Baracaldo. Con muchos miembros de los del año pasado. Por lo tanto, aquí dar a priori a alguien por muerto o por victorioso... Yo no voy a caer en eso, lo tengo claro.

-¿Cómo se enfoca la charla del primer entrenamiento postvictoria ante el líder en su casa para que el suflé no vaya muy para arriba, pero que sirva obviamente esa victoria para mantenerse, y enfocar una nueva jornada más?

- Seguramente el futbolista asume mejor la crítica después de la victoria. No van a decir nunca que es mejor perder con este. No está mosqueado tras ganar, pero sí que percibí defectos que hay que solucionar. Contra un muy buen equipo, que mueve muy rápido la bola, pues hubo momentos en los cuales no llegábamos a la presión, saltábamos a destiempo, había que aguantar un poco más, no se podía ir a tope. Son pequeños matices dentro del desarrollo y del crecimiento que tiene que tener un equipo. Una evolución, digamos, que a veces es involución. Yo creo que mi equipo ahora es mejor equipo que en agosto. Para mí, no sé la gente lo que puede percibir. Igual digo esto y vamos el domingo y hacemos el canelo y nos mete para delante el Anguiano.

La temporada no va a ser una carrera a esprint, donde vas a ir desde el primer metro hasta el último el primero, que es lo que está haciendo el Arenas, por cierto. Tiene que haber pequeños que te comen la distancia, que la vuelves a coger. Nosotros hemos estado en 'play off' yo creo que desde la primera jornada. ¿Quema eso? Yo creo que quema ir abajo desde la primera jornada. ¿Ir arriba? Ojalá fuésemos como el Arenas. Y si fuese con más puntos, mejor, miel sobre hojuelas. Pero, claro, ha dependido de nosotros y va a depender el poder llegar arriba. Si el Arenas no cae más partidos, va a ser el campeón. Se llamen los demás o nos llamemos como nos llamemos. Es así de claro. No le ha regalado nadie los puntos que tiene y nosotros hemos tenido la fortuna de haberles ganado los dos partidos. Pero el resto no le ha ganado. Entonces, cuidadito con el Arenas.

- ¿Cómo está el equipo? ¿Hay alguna baja para este partido?

- Tenemos la baja de Santos, evidentemente. Recuperamos a Castillo y tenemos las sanciones de Castañeda por cinco tarjetas y de Lamadrid por la expulsión. El resto está en perfecto estado de revista a día de hoy.

- Un nombre propio, Sergio Gil. Se reencuentra con el gol, con minutos. ¿Qué importancia tiene un jugador de sus características y más viniendo de dónde viene que esté con buenas sensaciones por todo lo que puede aportar?

- Bueno, yo creo que Sergio Gil es un lujo. Es un lujo de futbolista para la categoría. Pero sabíamos que le iba a costar reencontrarse. No habéis visto todavía a Sergio Gil. Yo sí. Yo sí lo he visto. Antes de aquí. Pero va a volver a ser porque él se esfuerza mucho y cuando Sergio toma contacto con el balón se juega a otra cosa, a lo que quiere Sergio. Es un jugador diferente y diferencial, aún reconociendo que está a un 50% de lo que yo creo que puede dar Sergio. Pero tampoco le quiero apretar en exceso porque cuando le he querido apretar un poco ha tenido una rotura fibrilar. Entonces, vamos a dejarle. Ya tiene 28 años, ya tiene una experiencia y estos futbolistas ya se conocen bien. No es como Morales, como Pedro Augusto, como Armand, Urtxi, que son como bestias. Ellos ya se conocen y se regulan y es cuestión de tiempo de que no se nos lesione y podamos ver al verdadero Sergio.

- Quedan cuatro días para cerrar el mercado de invierno. ¿Alguna noticia?

- No, seguimos. Pero es que no tenemos ninguna necesidad, digamos, ni ninguna preferencia. Estamos esperando, ¿eh? Tenemos fichas libres hasta seis. Entonces, no quiero exceder en nada de 21 como máximo, estamos 19. Entonces, no va a haber ni grandes salidas. Yo sé que había algún jugador que ha tenido la tentación, no se ha querido ir. Yo sé que hay jugadores que querrán más minutos, pero a mí nadie me ha pedido salir. Por lo tanto, estoy muy tranquilo. Estaría intranquilo en otra situación clasificatoria, con un mal ambiente en el vestuario.

Tenemos todo cubierto. Donde yo vea que puede haber un salto cualitativo, vamos a ficharlo, evidentemente, si podemos. Pero no me digas, un central, otro delantero, un extremo, tenemos dos en todos los lados sin tener más de 20. No me voy a molestar. Tenemos jugadores para jugar en varias posiciones y, ya se ve, y en diferentes sistemas, o en diferentes dibujos. No me voy a volver loco. Ya os hablé de las tres Bes y somos un grupo humilde. Entonces yo no le voy a decir al presidente o a la junta que hay que hacer este esfuerzo, esto es lo que hay. Y son lentejas. Yo sabía dónde venía y no voy a exigir, ni voy a culpar a nadie si no somos capaces de cubrir objetivos. Si solo les ha faltado darme la llave de casa, si he hecho lo que he querido. Y si alguien se equivoca, voy a ser yo. Evidentemente si ganamos, ganamos todos, pero yo sé como entrenador que el principal culpable de una derrota de cara a la General, a la Preferencia de la tribuna, es el entrenador. Lo tengo absolutamente asumido y duermo tranquilo con ello, dentro de la permanente intranquilidad en la que tiene que vivir un entrenador si se siente responsable de las malas situaciones. Y en ese aspecto pues yo llevo fatal lo de las derrotas, cuanto más viejo más pellejo, pero sé que al día siguiente va a volver a ser lunes y que hay que levantarse.

- ¿Pero no le gustaría un regalo de última hora?

- No, dinero, necesito dinero. A ver, te voy a ser sincero. Puede llegar, puede llegar, pero alguien que nos pueda aportar. Entonces, quien venga viene a un equipo hecho y le va a costar entrar. Porque veis el caso de Jon Elorza, no es un problema físico, yo no soy más listo que el entrenador del Ibiza, ni entreno mejor, no. El chaval físicamente ha venido bien. ¿Cuál puede ser su problema? De desconocimiento con el medio, del compañero de adelante, del compañero del costado. Y hay que darles un tiempo de adaptación. Gracias a Dios no hay urgencia. Porque esto en otra situación sería urgente. Nos podemos permitir ese lujo de si viene otro decirle «oye, tranquilo. Si aquí el bloque titular está, tú poquito a poco vas entrando». Gracias a Dios nos lo podemos permitir. Entonces, ya os digo, que puede haber una sorpresa, puede haberla. Pero que nadie se sorprenda si a Carlos Pouso no le seduce nada de lo que le están ofreciendo. Y me la comeré con patatas si sale mal y me echáis la culpa vosotros, mis socios, mi presidente, etc. Pero traer por traer, solo por número, no lo vamos a hacer, os lo garantizo.