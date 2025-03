El Alfaro encara dos jornadas propicias para asegurarse la permanencia

«La permanencia no existe. Sólo existe cuando las matemáticas la dan», afirma Óscar Gurría. El técnico del Alfaro ultima los detalles del partido que ... mañana jugará el equipo en Subiza y en el que puede dar el salto a los 43 puntos y, con ellos, pensar que la continuidad en la categoría es una realidad, al menos, virtual por ahora.

«Nos han echado un vaso de agua fría, esperemos que este sábado recibamos el de agua caliente». Así describe el entrenador blanquillo Óscar Gurría las sensaciones que dejó la derrota este domingo ante el Barbastro en casa. Pero lejos de impactar negativamente, la lectura que saca del partido es positiva, después de ser dominador absoluto durante los 90 minutos. «Como vamos superándonos, esto no ha sido ni un revés», afirma Gurría manteniendo altos los ánimos.

Ganar al Barbastro hubiera supuesto festejar la permanencia con su gente, aunque lo importante no es dónde ni cuándo, sino lograrla. «Con el trabajo que hicimos ante el Barbastro, ante el que no bajamos el nivel ni una pizca en todas las parcelas, los tres puntos que necesitamos nos van a caer pronto», asegura Gurría. Eso sí, con el convencimiento y la concentración de que «hasta que matemáticamente no estemos, hay que seguir trabajando». Por delante tiene dos partidos clave para celebrarla: mañana en Subiza y el 5 de abril ante la Real Sociedad C.