El Náxara no se reconoce en el partido contra la SDL

El Náxara perdió algo más que los tres puntos sobre el tapete de Las Gaunas el sábado. Perdió las buenas sensaciones que arrastraba en ... los últimos encuentros, la imagen aguerrida que le estaba empezando a definir y la concentración de sus piezas clave. Así lo corroboró su entrenador, Arturo Guerra, en rueda de prensa tras perder contra la SD Logroñés: «Creo que hemos estado lejos de lo que somos como equipo», lamentaba el técnico destacando que, sobre todo en el primer tiempo, «hemos estado imprecisos, con fallones y bastante espesos».

El equipo mejoró algo en el segundo tramo aunque Guerra siguió siendo autocrítico con el plan de partido presentado ya que, en sus palabras, «no hemos ejecutado absolutamente nada». Sin embargo, el entrenador sí que quiso destacar que el compromiso de sus chicos sigue estando intacto y puso en valor que «somos una plantilla con el 85% de jugadores riojanos, que trabajan por las mañanas y entrenan por las tardes, mientras que nos enfrentamos a gente que se dedican exclusivamente al fútbol».

El Náxara encara ahora la semana con el objetivo de reencontrarse tanto personal como profesionalmente hablando aprovechando la visita a La Salera de un Alfaro que no levanta cabeza como colista del grupo en Segunda Federación. Se resolverá el domingo, a las 17.00 horas.