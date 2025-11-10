LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara no se reconoce en el partido contra la SDL

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:28

El Náxara perdió algo más que los tres puntos sobre el tapete de Las Gaunas el sábado. Perdió las buenas sensaciones que arrastraba en ... los últimos encuentros, la imagen aguerrida que le estaba empezando a definir y la concentración de sus piezas clave. Así lo corroboró su entrenador, Arturo Guerra, en rueda de prensa tras perder contra la SD Logroñés: «Creo que hemos estado lejos de lo que somos como equipo», lamentaba el técnico destacando que, sobre todo en el primer tiempo, «hemos estado imprecisos, con fallones y bastante espesos».

