El Náxara no se reconoce en el partido contra la SDL
Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:28
El Náxara perdió algo más que los tres puntos sobre el tapete de Las Gaunas el sábado. Perdió las buenas sensaciones que arrastraba en ... los últimos encuentros, la imagen aguerrida que le estaba empezando a definir y la concentración de sus piezas clave. Así lo corroboró su entrenador, Arturo Guerra, en rueda de prensa tras perder contra la SD Logroñés: «Creo que hemos estado lejos de lo que somos como equipo», lamentaba el técnico destacando que, sobre todo en el primer tiempo, «hemos estado imprecisos, con fallones y bastante espesos».
El equipo mejoró algo en el segundo tramo aunque Guerra siguió siendo autocrítico con el plan de partido presentado ya que, en sus palabras, «no hemos ejecutado absolutamente nada». Sin embargo, el entrenador sí que quiso destacar que el compromiso de sus chicos sigue estando intacto y puso en valor que «somos una plantilla con el 85% de jugadores riojanos, que trabajan por las mañanas y entrenan por las tardes, mientras que nos enfrentamos a gente que se dedican exclusivamente al fútbol».
El Náxara encara ahora la semana con el objetivo de reencontrarse tanto personal como profesionalmente hablando aprovechando la visita a La Salera de un Alfaro que no levanta cabeza como colista del grupo en Segunda Federación. Se resolverá el domingo, a las 17.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión