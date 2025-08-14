Núñez e Iván creen en el «partido a partido» para definir objetivos
El meta formado en el Arnedo y con ficha Sub'23 indicó que dentro de sus virtudes está el salir por arriba
Logroño
Jueves, 14 de agosto 2025, 21:12
El portero Iván Fernández y el centrocampista Diego Núñez fueron presentados este jueves como jugadores de la SD Logroñés. Durante la rueda de prensa, ... el guardameta que compartirá puesto con Kike Royo, explicó que el conjunto blanquirrojo quiere aplicar una forma de juego «combinativa», por lo que «hay que cometer riesgos en pretemporada».
El meta formado en el Arnedo y con ficha Sub'23 indicó que dentro de sus virtudes está el salir por arriba. «Soy ágil para ser alto, y muy competitivo, sobre todo», comentó y apostó por ir «partido a partido» para definir objetivos.
Formado en la cantera del Getafe, el madrileño Núñez llega del Rayo Majadahonda y se quedó a un paso del ascenso a Primera Federación. El mediocentro indicó que pese a la derrota frente al Eibar B, el equipo ha evolucionado. «Nos estamos conociendo, pero el equipo ya ve mejoras», observó. «Vamos a ser un equipo que trabaje mucho, muy intenso, que se va a sacrificar, que no vamos a dar un balón por perdido», agregó un jugador al que le gusta tener el balón y asociarse.
