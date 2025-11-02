Victoria de postín en La Salera

Tres puntos. Los jugadores del Náxara celebrar uno de los tres goles en La Salera.

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

El Náxara ha estrenado su casillero de triunfos en La Salera con una victoria contundente ante el Deportivo Aragón (3-0) este domingo. El conjunto blanquiazul firmó una primera parte sobresaliente, intensa y efectiva, en la que logró tres goles en menos de cuarenta minutos para dejar el partido prácticamente sentenciado.

El equipo salió enchufado desde el pitido inicial. La primera ocasión clara llegó en el minuto 9, cuando Álvaro rozó el gol con un remate en el primer palo tras un córner, pero su disparo se marchó rozando la línea de fondo. Poco después, Iker tuvo una oportunidad clarísima por el interior, aunque dudó en el remate y perdió el momento justo para definir. También Pepe lo intentó desde la frontal tras una jugada combinada, pero su disparo fue desviado por un defensa.

El Náxara estaba avisando, y el gol no tardó en llegar. En el minuto 22, Iker Landín fue el más listo de la clase al aprovechar un error garrafal del portero visitante en la salida de balón para robarle la cartera, conducir con decisión el esférico y definir con sangre fría al primer palo para abrir el marcador.

Lejos de conformarse, el conjunto riojano siguió buscando el segundo, que llegaría siete minutos después. Villos, desde el costado derecho, soltó un zapatazo escorado que se coló por la escuadra, recordando al gol de Viti en Copa. Un auténtico golazo que puso tierra de por medio y encendió aún más a la grada. El Náxara hacía daño una y otra vez por la banda derecha, donde Iker volvió a rozar el gol con un disparo raso y cruzado que salió rozando el poste.

El dominio local era total, y el tercer tanto no tardó en llegar. En el minuto 39, Orodea culminó otra acción ofensiva con un disparo certero para establecer el 3-0 y dejar el encuentro prácticamente decidido antes del descanso.

En la segunda mitad, el Deportivo Aragón trató de reaccionar y aumentó el ritmo, aprovechando el leve bajón del Náxara. Aun así, los locales se mostraron sólidos atrás y no concedieron ocasiones claras. Toño intervino con seguridad para detener una falta peligrosa lanzada por Pinilla, evitando el posible gol visitante.

Paso al frente El Náxara cierra con esta victoria una gran semana en cuanto a sensaciones

El partido entró en una fase más trabada, con muchas interrupciones y cambios en ambos equipos, pero el Náxara no renunció al ataque. Orodea volvió a aparecer en los últimos minutos con una asistencia para Campos, que controló con el pecho y disparó, aunque el portero del filial aragonés logró repeler el balón desde el suelo.

Sin tiempo para más, el Náxara selló una victoria de postín en La Salera, la primera de la temporada como local. Un triunfo redondo que refuerza la confianza del grupo, confirma las buenas sensaciones mostradas en jornadas anteriores y permite al equipo mirar al futuro con optimismo.

Temas

Náxara

Reporta un error