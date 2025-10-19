El Náxara busca la sorpresa en La Salera

Hugo Martínez le pega al balón en el partido de la pasada jornada contra la Mutilvera.

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 19 de octubre 2025

El Náxara afronta esta tarde (17.00 horas) uno de los partidos más exigentes de la temporada en La Salera. Lo hace con la moral alta después de enlazar tres jornadas consecutivas sumando y, sobre todo, de lograr su primera victoria del curso el pasado fin de semana en el campo de la Mutilvera (1-3). Ese triunfo permitió que los blanquiazules pudieran salir de los puestos de descenso y colocarse en la zona de 'play out', un paso adelante que confirma la buena dinámica de un equipo que empieza a recoger los frutos del esfuerzo de las últimas semanas.

El técnico riojano reconocía que la victoria en Pamplona ha reforzado la confianza del grupo, pero mantiene el foco en dar una alegría a su afición. «Una de nuestras fortalezas es el deseo y la ilusión de ganar en La Salera. El otro día conseguimos ganar fuera. Siempre hemos pensado que nuestra primera victoria iba a llegar en Nájera y, sin embargo, llegó en Pamplona», explicaba Guerra en la previa.

No será una tarea sencilla. El rival de esta tarde, el Utebo, llega como líder sólido del grupo con 13 puntos en seis jornadas y el título de máximo goleador de la categoría, con 14 tantos a favor y 7 en contra. Viene de imponerse por 3-2 a la SD Logroñés en un duelo muy disputado, demostrando su enorme pegada. «El Utebo es un equipo que mantiene una columna vertebral de jugadores dentro de su plantilla. Eso les hace ser un bloque muy rodado y con las ideas bastante claras. Tienen jugadores contrastados en la categoría, como Guti, Meseguer o Diego Suárez, un futbolista con una calidad ofensiva destacable que marca diferencias. Solo hay que mirar la cifra de goles que llevan para entender el nivel que tienen», señalaba el preparador blanquiazul.

En cuanto a la convocatoria, Arturo Guerra podrá contar con prácticamente todos sus efectivos. La única baja es la de Eloy, que continúa en la fase final de su recuperación.

