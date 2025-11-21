LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, antes de la rueda de prensa. E.M.

Fútbol | UD Logroñés

Mendia: «No veo al equipo muerto. Tenemos que solucionar las cosas que nos están condicionando»

El entrenador de la UD Logroñés pide «concentración» a sus jugadores ante el partido de mañana en el campo del Basconia

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, ha atendido a los medios de comunicación después del último entrenamiento de su equipo antes de jugar ... este sábado contra el Basconia, en tierras vascas. Es turno de hablar poco y hacer mucho para cortar la mala racha de resultados del equipo riojano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 El invierno asoma con las primeras nevadas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  7. 7 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  8. 8

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  9. 9 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  10. 10 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mendia: «No veo al equipo muerto. Tenemos que solucionar las cosas que nos están condicionando»

Mendia: «No veo al equipo muerto. Tenemos que solucionar las cosas que nos están condicionando»