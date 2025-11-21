Mendia: «No veo al equipo muerto. Tenemos que solucionar las cosas que nos están condicionando»

Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, ha atendido a los medios de comunicación después del último entrenamiento de su equipo antes de jugar ... este sábado contra el Basconia, en tierras vascas. Es turno de hablar poco y hacer mucho para cortar la mala racha de resultados del equipo riojano.

Solidez del grupo

El grupo está fuerte porque yo en el día a día los veo entrenando bien. En los partidos no nos falta energía. Si ves el partido contra el Eibar, estamos prácticamente todo el partido en campo contrario, incluso antes de recibir el gol del penalti estamos prácticamente en campo contrario centrando, llegando al área... No veo el equipo muerto, no es esa sensación de que no creamos ocasiones, de que en salida a balón nos equivocamos, que perdemos, que el jugador no cree en la idea... Si el grupo no estuviera bien, si no tuviéramos energía, si no creyéramos en la idea, no llegas a crear 10, 15, 20 ocasiones por partido. Tenemos que solucionar las otras cosas que son las que nos están condicionando y lo tenemos que hacer cuanto antes.

Concentración

Es un punto importante. Al final se trata de competir, de mantener la concentración en momentos puntuales, no cometer errores, competir mejor en las dos áreas y seguir manteniendo las dos cosas que hacemos bien, que también hacemos cosas bien.

Presión por tener que cambiar la racha

No, al final es la necesidad de dar la vuelta a esta situación cuando antes. Lo quisimos hacer contra el Eibar, creo que futbolísticamente hicimos un buen partido, hicimos méritos para sacar un mejor resultado, pero la realidad es que no lo sacamos. Nos queda mirar al siguiente partido y entrenar bien durante la semana, aprovechar bien la semana, preparar el partido de la mejor manera posible, tener la cabeza fría dentro de lo que se puede, dentro de la situación que ahora mismo estamos atravesando e ir mañana a competir y sacar el partido y mirar para adelante.

Repetir el guion de partido

A mí me preocuparía más si el equipo no generara. El día del Sestao nos costó generar ocasiones y si esa situación, si ese tipo de partido, se repitiera durante muchas semanas seguidas, pues para mí sería preocupante como entrenador porque vería que el equipo que no compite, que no crea, como nos pasó ahí en Sestao. Ahí tuvimos también el mazazo de que en el último minuto además te meten gol. Un punto en un campo complicado hubiera sido hasta un partido muy positivo, pero tampoco tuvimos la recompensa de venirnos con ese punto. Creo que si repetimos ese partido, ese guión, pues pocas veces vamos a perder. Me gustaría que se repitieran esos partidos en los que nosotros creamos muchas, muchísimas ocasiones y que el rival te hace dos, tres. Lo que pasa es que estamos en un momento que si el rival te crea dos, tres, pues te mete una, y nosotros con quince, dieciséis, diecisiete ocasiones, incluso siete, ocho muy claras, pues no conseguimos meter.

Pausa en el área

Necesitamos esa pausa en el área o ese acierto; meter una y quitarnos un poquito esa presión, ese bloqueo que tenemos en la cabeza. Y meter, competir y atrás no conceder este tipo de goles que nos meten con poquiyo y que nos están condicionando mucho.