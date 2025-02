El mejor Anguiano del año recibe al Arenas, otro de los cocos

El Anguiano, en palabras de su entrenador, prefiere no fijarse en el rival sino «en el trabajo que podemos realizar nosotros mismos». No le ha venido nada mal seguir esa estrategia viendo sus últimos encuentros ante los cocos de la categoría. Hoy recibe en ... Isla a otro de ellos, el Arenas de Guecho, en uno de los mejores momentos del conjunto serrano después de dar la campanada en Las Gaunas.

Las sensaciones dentro del vestuario riojano son «inmejorables». Así lo describe Héctor Urquía, como consecuencia de los resultados de las últimas semanas. Los suyos han sumado siete de los últimos nueve puntos posibles ante rivales que a principio de curso parecían estar fuera de su alcance. Pero ellos no quieren minimizar las opciones de ningún equipo, bien sea de la parte baja como de la parte alta de la tabla. «Estamos en una liga muy competitiva y sabemos que si bajamos un poco el ritmo te puede ganar un equipo como el Subiza pero si estás bien puedes superar a clubes como la UD Logroñés, el Utebo o la SD Logroñés», explica el preparador.

ANGUIANO - ARENAS

La última e importantísima victoria fue ante una SD Logroñés que aspira al ascenso pero el solitario gol de Ayoub permitió que el Anguiano asaltara el Municipal para conseguir tres puntos de oro. Y lo consiguieron con un jugador menos tras la expulsión de Ale Santos, al que días después le retiraron la tarjeta roja pudiendo aparecer en la convocatoria de hoy.

No solo fue importante este triunfo sino que se suma a la buena racha que comenzó con la victoria en Santa Ana ante el Utebo (1-3) y que prosiguió el empate con el Calahorra en Isla (1-1). «Estamos en uno de los mejores momentos de la temporada; estamos encajando poco mientras que generamos mucho», admite Urquía.

El trabajo del Anguiano está siendo inmejorable, lo que no implica que su encuentro con el colíder no sea enormemente complejo. Para el entrenador, «estamos ante uno de los más difíciles de la categoría pero intentaremos sacar nuestras fortalezas para plantarles cara, entre las que se encuentran las dimensiones de nuestro campo ya que aquí no podrán generar ese juego tan asociativo que llevan a la perfección». Además, y pese a su buena posición en la tabla, el Arenas llega de perder sus últimos dos compromisos. Primero cayó en Gobela ante la SD Logroñés (2-3) y después lo hizo a domicilio en casa del Teruel (1-0).

Las buenas sensaciones del equipo también se siente en una enfermería casi vacía. Para este choque tan solo se caen de la convocatoria dos jugadores: Íñigo y Voltarel, por motivos laborales y lesión, respectivamente.