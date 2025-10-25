LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la UD Logroñés se retiran cabizbajos tras la derrota. Juan Marín
Fútbol | Segunda Federación

Mismos errores, mismo resultado

La UD Logroñés tropieza en fallos recurrentes y pierde en Las Gaunas ante un Tudelano más práctico y con las ideas claras

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:07

La UD Logroñés cayó este sábado por méritos propios ante el Tudelano (1-2) en un encuentro que deja varias malas noticias para los ... de Mendia. Las principales, que se repiten los errores que están lastrando al equipo y lo peor es que parece que no se encuentran soluciones. Este sábado el equipo blanquirrojo volvió a encajar primero y tener que remontar. Y van seis encuentros. Otro error recurrente: la falta de puntería. Con los riojanos volcados, al menos tres ocasiones clarísimas de gol fueron desperdiciadas. Es cierto que el rival juega, y el de ayer demostró tener más clara la hoja de ruta. Y con un riojano en el banquillo. Pero la falta de eficacia se está convirtiendo en una peligrosa marca de la casa.

