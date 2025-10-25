Mismos errores, mismo resultado

La UD Logroñés cayó este sábado por méritos propios ante el Tudelano (1-2) en un encuentro que deja varias malas noticias para los ... de Mendia. Las principales, que se repiten los errores que están lastrando al equipo y lo peor es que parece que no se encuentran soluciones. Este sábado el equipo blanquirrojo volvió a encajar primero y tener que remontar. Y van seis encuentros. Otro error recurrente: la falta de puntería. Con los riojanos volcados, al menos tres ocasiones clarísimas de gol fueron desperdiciadas. Es cierto que el rival juega, y el de ayer demostró tener más clara la hoja de ruta. Y con un riojano en el banquillo. Pero la falta de eficacia se está convirtiendo en una peligrosa marca de la casa.

La salida de la UD Logroñés al campo no fue buena. Se le pide más a un equipo que juega en casa y tiene en su horizonte el ascenso. Es cierto que el rival de ayer demostró tener calidad y saber a qué jugar.

Iñaki se cargó una amarilla a los ocho minutos y el Tudelano lo intentó de falta directa por mediación de Aparicio, y minutos después, Albin de un cabezazo.

Lo peor para la UD Logroñés era que en el campo de Las Gaunas pasaban pocas cosas, y las que pasaban las fabricaba únicamente el equipo navarro. Fue Febas, a los veinte minutos, el que tuvo la primera ocasión para los de Mendia pero su disparo, ya en el área pequeña, salió alto.

La primera parte terminó con dos malas noticias para los locales. La primera, que Rivero se tuvo que retirar lesionado y habrá que esperar a conocer el alcance de su lesión. La segunda, que el Tudelano se adelantó en el marcador gracias a que Alonso acertó con un balón que acababa de pegar en el larguero. Seis partidos de ocho disputados en los que los riojanos empiezan perdiendo.

Los dos equipos enfilaron el camino de los vestuarios con diferentes ánimos. Los riojanos tenían que mejorar mucho si querían darle la vuelta al partido.

Salió más ambiciosa al campo la UD Logroñés y Febas dispuso de una ocasión magnífica pero la defensa sacó su disparo cuando Las Gaunas se preparaba para cantar gol. Luego lo intentó Iñaki desde lejos. Había otra decoración sobre el césped.

Gol a la contra

Pero volvieron los errores blanquirrojos y el Tudelano, perfectamente plantado, organizó una contra de libro que aireó las vergüenzas de las defensa local para que Bouguetayya batiera a Daza con un disparo raso cruzado.

La UD Logroñés se volcó entonces sobre la portería de Yoel pero lo de la puntería empieza a ser algo preocupante en los de Mendia. Febas no acertó en un mano a mano ante la desesperación de Las Gaunas. Y más tarde, Manex se fue de todos los que le salieron a su paso, pisó línea de fondo dentro del área visitante y su pase de la muerte acabó en las botas de Pascual que disparó alto, lo más difícil.

Con el Tudelano en su área y la UD Logroñés intentándolo Lhery se coló entre los centrales y su disparo se fue a córner despacio, cerca del palo derecho de la portería navarra. El equipo creía.

Manex lo intentó de disparo cruzado dentro del área y Yoel despejó de puños muy seguro. Y la más clara la tuvo Urki que se encontró solo delante de Yoel con el balón en los pies. La empujó y la pelota se estrelló en el poste ante la desesperación total de la parroquia blanquirroja.

Con el tiempo cumplido Benítez fue derribado dentro del área visitante y el propio futbolista transformó la pena máxima para comprimir el electrónico y dar algo de esperanza a la afición. Pero no hubo tiempo para más.