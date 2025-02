La SD Logroñés quiere hacer valer en Barbastro su condición de mejor visitante

E. Madorrán logroño. Domingo, 9 de febrero 2025, 11:45 Comenta Compartir

La SD Logroñés se aferra a su condición de equipo mejor visitante del Grupo II para afrontar con optimismo su visita de esta tarde (16.30 horas) a Barbastro.

Carlos Pouso, entrenador de la SD Logroñés, tiene bien estudiado a su adversario: «Analizamos con el mismo respeto a todos los rivales, nos da igual que vayan líderes o colistas».

En relación al rival de esta tarde, Pouso lo define como un «equipo muy bien estructurado, muy sólido». «Esperamos un equipo muy bien plantado en el campo, muy correoso, que tiene claras las ideas, muy peligroso a balón parado. Un equipo con muchísimas virtudes. Cuando se dice que no hay enemigo pequeño parece que es de Perogurullo, pero es que es así», resume.

También tiene claro el entrenador vasco de la SDL que en esta segunda vuelta se van a dar resultados sorprendentes cada jornada. «Los equipos de arriba, en la segunda vuelta vamos a hacer menos puntos que la primera porque vamos a empatar más, eso seguro», reconoce.

Lo cierto es que el Barbastro atraviesa un buen momento de forma. Los aragoneses no han perdido en los siete últimos partidos, haciendo buenos números especialmente en casa. Victorias ante Gernika (2-0) y Ejea (2-0) y empates ante Tudelano (2-2) y Utebo (0-0). Fuera de casa, empates en Estella (1-1) y Calahorra (2-2) y meritoria victoria ante el Eibar B (0-1).

Le toca a Pouso alinear a un once de solvencia para sumar de tres. Necesitan los blanquirrojos buscar algo de regularidad. Los riojanos se han convertido en un equipo de extremos, o gana o pierde, pero no es capaz de sumar un punto. Tres derrotas y tres victorias en las últimas seis jornadas. No suma la SD Logroñés como el resto de sus rivales de la zona alta de la tabla lo que ha hecho que los de Pouso abandonen los puestos de 'play off'. Esta situación no le quita el sueño al técnico: «Me gustaría tener más puntos aunque estuviéramos en la misma posición o una más abajo, porque los puntos que van a hacer falta todos los años son similares y estamos lejos de ellos».

Pouso no podrá contar con el sancionado Beñat Gaubeka y el lesionado Miguel Santos.