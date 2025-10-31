La SD Logroñés inicia el proceso para elegir a su nuevo presidente

La Comisión Gestora de la Sociedad Deportiva Logroñés ya ha convocado las elecciones para el nuevo presidente de la entidad. De hecho, los interesados ... en presentarse ya pueden presentar sus candidatura y, si hubiera más de una, los socios con derecho a voto podrán ejercerlo el próximo 23 de noviembre en Las Gaunas, fecha en la que los blanquirrojos se verán las caras con el Ejea en el campo municipal.

La fecha de las elecciones ya era conocida. La comunicó la entidad en septiembre, tras una asamblea de socios en la que se designó a José Luis Aguirre Oñate como responsable electoral. Ahora se ha fijado el calendario al completo de un proceso que tiene como fin buscar el relevo a Eduardo Guerra, presidente de la entidad durante quince años, y que falleció hace poco más de tres meses.

Las condiciones para optar al puesto pasan, en primer lugar, por ser socio actual del club y, en segundo, acreditar una antigüedad de tal condición de al menos dos temporadas. También es obligatorio ser mayor de edad y acudir a los comicios con una candidatura formada por un mínimo de ocho personas y un máximo de dieciséis. Además, dichas candidaturas han de ir avaladas con, al menos, un 10% de los socios con derecho a voto.

El plazo de presentación de las listas permanecerá abierto hasta el próximo 18 de noviembre y, un día más tarde, se procederá a la publicación de las candidaturas provisionalmente aceptadas. El 20 de noviembre, mientras, aquellos que lo estimen oportuno podrán presentar sus alegaciones o reclamaciones en la sede de la Sociedad Deportiva Logroñés y el 21 se publicará la lista definitiva de candidaturas.

Si solo hay una, el sábado 22 de noviembre se llevará a cabo la proclamación del nuevo presidente y de la Junta Directiva que le acompañará. Si hay más de una, las urnas se abrirán en Las Gaunas el día 23 de 16.00 a 20.00 horas y, tras el recuento, se proclamará, de manera provisional, la lista más votada.

El proceso electoral terminará el 25 de noviembre. El día anterior se podrán presentar las alegaciones pertinentes a la proclamación de la candidatura provisional y, tras resolverlas, se llevará a cabo el anuncio definitivo de la candidatura más votada. A partir de ese momento, la Sociedad Deportiva Logroñés contará con un nuevo presidente.