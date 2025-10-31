LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados de la SDLelegirán a su nuevo presidente el 23 de noviembre. Sonia Tercero

La SD Logroñés inicia el proceso para elegir a su nuevo presidente

El club abrió este jueves el plazo para presentar las candidaturas y, si hay más de una, los socios votarán en Las Gaunas el 23 de noviembre

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:46

Comenta

La Comisión Gestora de la Sociedad Deportiva Logroñés ya ha convocado las elecciones para el nuevo presidente de la entidad. De hecho, los interesados ... en presentarse ya pueden presentar sus candidatura y, si hubiera más de una, los socios con derecho a voto podrán ejercerlo el próximo 23 de noviembre en Las Gaunas, fecha en la que los blanquirrojos se verán las caras con el Ejea en el campo municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  4. 4

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  5. 5

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  8. 8

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La SD Logroñés inicia el proceso para elegir a su nuevo presidente

La SD Logroñés inicia el proceso para elegir a su nuevo presidente