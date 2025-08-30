La UD Logroñés, a por el Eibar B en su último test

Julen Cabello Sábado, 30 de agosto 2025, 10:59 Comenta Compartir

Un último asalto antes del verdadero combate, la temporada 25-26. Unai Mendia y los suyos disputan hoy el último partido de preparación frente al Eibar B en su Ciudad Deportiva con el objetivo de culminar estos dos meses de preparación por todo lo alto. En esta pretemporada, sumamente intensa, se han podido ver varias facetas de la UD Logroñés. El equipo comenzó con una ilusión desbordante, que se encargaron de generar Quique García y Unai Mendia, causada por fichajes de la talla de Otadui o Rivero, la llegada de la columna vertebral turolense o el ascenso de una de las camadas más prometedoras de la base.

Si ya con la plantilla bastaba, los resultados acompañaron estas sensaciones. Tres victorias impulsaron al combinado blanquirrojo que además de ganar, jugaba bien. Todo parecía ser de color rosa, sin embargo, el Numancia cortó esa racha derrotando al equipo logroñés (1-0), aparentemente mermado físicamente. Pese a ello, Unai Mendia siguió firme a su idea y continuó sumando efectivos probando diferentes jugadores de la base e incorporaciones como Lhery, Rosas o Pascual. Y tras unos pequeños arreglos, el equipo volvió a la victoria enfrente de sus aficionados, por primera vez durante la pretemporada, realizando un partido más que correcto contra el Barakaldo, equipo de categoría superior, en Valdegastea. Pero ese entusiasmo en aumento se esfumó luego del partido de Mendigorría, en el que los de Mendia cayeron (3-1) tras una segunda parte en la que el equipo se vio superado por el filial rojillo, lo que no quita que la UD Logroñés cuajara una gran primera parte en la que el equipo se sintió superior a Osasuna Promesas, llegando a fallar dos penaltis.

De esta manera, llegamos al día de hoy, donde los blanquirrojos intentarán superar el último test de la pretemporada frente a uno de los filiales más poderosos del Grupo II de Segunda Federación como es el del conjunto armero. Las sensaciones son buenas, no por dos derrotas queda empañado el trabajo de la plantilla durante esta pretemporada. Es una cuestión de pulir detalles, que a la hora de la verdad son esos aspectos los que determinan un ascenso.

No estarán disponibles para la ocasión los lesionados Berto Rosas y Aitor Pascual que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Respecto al Eibar B, la plantilla de Íñigo Pérez es muy similar a la del año pasado pese a sufrir algunas bajas sensibles y será un rival muy digno para medir como llega la UD Logroñés a esa ansiada primera jornada.