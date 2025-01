La UD Logroñés colapsa

Sin ideas, colapsado e inmerso en plena crisis de identidad. Es la UD Logroñés de esta cuesta de enero, esa que se prometía tan feliz con dos partidos en casa para comenzar la segunda vuelta. Las cuentas de la lechera. Los blanquirrojos han vuelto a ... ceder un empate sin que el entorno les presionase hasta la recta final. Un equipo, la UDL, que atraviesa por una bache que le aleja de la primera plaza, aunque le haya recortado un punto. No fue capaz de ganar al Alavés ni tampoco al Teruel, pero su problema es que ahora mismo tiene muchas dificultades para generar, para marcar, por extensión, para ganar. Da igual lo que hagan los demás si ella no es capaz de cumplir con su parte del negocio.

UD Logroñés Daza, Yasin. Monreal, Eloy (Iñaki, 60), Mateo, Garrido, Agüero (Barrero, 84), Caballero (Nájera, 84), Pau (Riki, 70), Madrazo (Gualda, 84)y Lupu 0 - 0 Teruel Taliby, Val (Dufur, 46), Iván (Óscar, 55), Cabetas, Serrano, Mari, Parra, Le Normand, Moha, Giuliano y Febas (Peña, 66) Goles: No hubo.

Árbitro: García Presa. Amonestó a los locales Garrido, Monreal y Yasin y a los visitantes Cabetas, Moha y Marí, expulsado en el minuto 80.

Incidencias: Las Gaunas.

De inicio, la UD Logroñés no fue la vista ocho días antes en el mismo escenario. Al menos, en imagen. Salió al campo con una mayor ambición por tener el balón y por jugar en campo aragonés, pero en su interior es un equipo con problemas en su zona más crítica, la medular. Sergio Rodríguez dio la titularidad a Garrido en busca de una salida más dinámica y recuperó a Pau López en una clara apuesta por la imaginación. Logró tener el balón e incluso acercarse a la portería de Taliby con mayor frecuencia, pero sin llega a alcanzar fluidez.

Los riojanos apelaron a su carril izquierdo, en el que Mateo se mostró más solidario en sus ayudas a Madrazo. Este ya puso un primer balón al área, pero a Agüero le faltó la pierna derecha para golpear y Lupu no llegó en la continuidad del balón hacia el segundo palo. Los blanquirrojos tenían claro que su ataque debía llegar por ese carril, pues Agüero abandonaba el suyo y Yasin no encontraba los espacios. Aun así, a la UD Logroñés le faltaba, y falta, un jefe de máquinas, un de sus mayores males. Robaba el balón cerca del área aragonesa y transitaba, pero con la ausencia de ese hombre que diera el último pase. Así, la mejor ocasión riojana llegó a balón parado, con un testarazo de Eloy en el primer palo que se encontró con los puños de Taliby. Le salió bien ese primer intento, pero no los siguientes. En esa reiteración del balón a la corta perdió varias oportunidades la UD Logroñés, que no escuchaba pitos, sino que jugaba en un entorno favorable.

La ausencia de frescura mental en ataque no se traslado a su sistema defensivo, afortunadamente para su suerte. El Teruel, con Le Normand y Parra aprovechaban el desajuste de los centrocampistas locales, aunque solo el segundo se atrevió a buscar a Daza. Fue con un tiro lejano que se fue a la derecha de Daza y que asustó al respetable. Muy similar, aunque más centrado, que al que protagonizó Madrazo en los últimos minutos de la primera mitad, con idéntica suerte.

Sin recursos

El Teruel debió tomar nota del juego del Alavés B en Logroño. No es necesario arriesgar para anular a la UDL, sino mantener el orden y la disciplina. Es un juego mental. Cuanto más minutos pasen con el marcador empatado, mayor es el problema blanquirrojo. No deportivo, sino anímico. No encontraba el camino el equipo de Sergio Rodríguez. Su comportamiento sobre el campo, más claro en los últimos minutos, dista mucho del juego que ofrece en los entrenamientos. Este último es vertical, dinámico, en permanente búsqueda de balones al espacio y con llegada masiva al área. En competición su fútbol se ralentiza desde la salida, carece de velocidad, sus jugadores se apelotonaban en poco metros y dejan muchos libres y Lupu es un islote que se gana el derecho a desesperarse al verse sin compañía. Es la presión por ganar, por sumar los tres puntos que no existe en un entrenamiento ni en la Copa, ante rivales superiores.

Febas advirtió por dos veces superada la hora de juego. Vista la inoperancia ofensiva local, que apelaba a Iñaki una vez más, era el momento de intentarlo. No tuvo éxito. Tampoco Agüero, que buscó el palo izquierdo de Taliby y este atrapó el esférico en, posiblemente, la mejor ocasión local. El reloj ya corría contra la UD Logroñés. Se repetía el escenario vivido ante el Alavés, aunque con empate en el marcador. Como mal estudiante, apelaba a la última noche para pasar el examen pero, en ocasiones, no sale bien. Había suspendido contra el filial babazorro, pero lo llamativo es que repetiría comportamiento. Se sumó Riki, por dentro, y pudo marcar, pero buscó el primer palo cuando el gol estaba en el segundo. Prisas. La mente no piensa con claridad.

Camina la UD Logroñés al borde del precipicio cuando Moha pudo marcar y no lo hizo, la grada comenzó a silbar a su equipo, silbidos que luego derivaron en los típicos gritos de desaprobación. Era el minuto 72. Se presagiaba un tenso final. Ni siquiera esa jugada de Riki, un minuto después, calmó los ánimos. Marí vio la segunda amarilla. Diez minutos en inferioridad. Sergio Rodríguez, tarde como ante el Alavés B, dio entrada a Barrero, Gualda, que no estaba preparado, y Nájera. No pasó nada, salvo que la sensación de impotencia local aumentó, así como los gritos en contra de jugadores y directivos y una contra aragonesa que acabó con el disparo de Dufur a la grada. Lo normal en estos casos.

