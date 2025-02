La UD Logroñés da por cerrado con Joao Dias el mercado de invierno

José Martínez Glera Logroño Lunes, 3 de febrero 2025, 16:20 Comenta Compartir

Joao Dias (Vila Franca de Xiara, Portugal, 2001) cierra la plantilla de la UD Logroñés. Al menos a esta hora de la tarde. No se harán más movimientos, aunque hay tiempo hasta la medianoche. Dias, que procede del Arenteiro gallego de Primera Federación, ocupará la ficha de Andoni Ugarte, al que el club da la baja federativa, aunque seguirá disfrutando de su contrato. Así, Sergio Rodríguez ya sabe con los jugadores que cuenta hasta que concluya la temporada. Con los que conoció cuando accedió al banquillo y a los que se suman Pablo Valcarce, jugador ofensivo que hoy cumple 32 años y que aún no ha debutado, y Joao Dias,

El nuevo jugador blanquirrojo responde a uno de los perfiles que buscaba la UD Logroñés en este mercado, el de central y además zurdo. Firma hasta el 30 de junio para jugar por la izquierda, puesto en el que venían moviéndose Pablo Bobadilla, que reapareció el domingo y Eloy Moreno. Llega desde una categoría superior, pero sale del cuadro gallego porque apenas estaba disfrutando de minutos, Seis partidos en total, cuatro de ellos en el once titular, los cuatro primeros de la temporada. Desde la octava jornada desapareció de la competición hasta la decimoctava y desde ésta última no ha vuelto a jugar, Apenas superó los 354 minutos en liga. Eso sí, sus 186 centímetros de altura aportarán más poder aéreo a una demarcación de envergadura, pero que no suma en la estrategia ofensiva a balón parado y tiene problemas en la defensiva. Y al ser zurdo, la UD Logroñés podrá mejorar en la salida de balón por esa vía.

Joao Dias se formo en el fútbol portugués, en equipos como al Sporting, Alverca, Vitoria o el Estoril, en sus categorías inferiores hasta que dio el salgo al fútbol española tras pasar por el filial del Mafra, también portugüés. En julio del 2023 llegó al Manchego, en Segunda Federación, si bien en enero cambió de aires para dar un paso adelante al firmar por el Rayo Majadonda, equipo de Primera Federación en el que fue titular en la segunda vuelta, pero con el que vivió el descenso de categoría. Tras su efímero y poco productivo paso por el Arenteiro firma por la UDL hasta final de temporada.