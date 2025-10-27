LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alonso celebra el primer gol del Tudelano en Las Gaunas. Juan Marín
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés abandona los puestos de 'play off'

«La idea de juego no hay que cambiarla» dice Mendia aunque reconoció que el equipo «no estuvo a la altura» ante el Tudelano

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:00

Mala jornada para la UD Logroñés. Los de Unai Mendia perdieron el sábado tras un partido malo, sobre todo en la primera mitad. Los ... más peligroso para los riojanos es que cayeron por repetir errores anteriores: en defensa y en ataque. Vuelta a encajar el primer gol del partido, la sexta ocasión en ocho jornadas. Y de nuevo múltiples errores en el área rival.

