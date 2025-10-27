La UD Logroñés abandona los puestos de 'play off'

Mala jornada para la UD Logroñés. Los de Unai Mendia perdieron el sábado tras un partido malo, sobre todo en la primera mitad. Los ... más peligroso para los riojanos es que cayeron por repetir errores anteriores: en defensa y en ataque. Vuelta a encajar el primer gol del partido, la sexta ocasión en ocho jornadas. Y de nuevo múltiples errores en el área rival.

A pesar de todo ello, Unai Mendia, entrenador de los blanquirrojos, cree que ese es el camino a seguir. «No es idea de juego, la idea de juego nos lleva a generar bastantes ocasiones. La idea no hay que cambiarla, está bien, está probada. Es duro, pero estamos haciendo cosas bien, estamos creando muchas ocasiones. Con demasiado poco, nos han hecho peligro», reconocía el técnico al final del partido.

La consecuencia más directa de la derrota del pasado sábado, unida al resto de resultados de la jornada, es que la UD Logroñés sale de los puestos de 'play off' en los que estaba instalado desde la cuarta jornada.

Un aviso a los de Mendia. La Liga no se gana en octubre, pero sí se puede perder si en estos partidos no se sacan los puntos necesarios. Y la UD Logroñés ha empatado en el Stadium Gal, contra el Real Unión, en el tiempo añadido. Y ha perdido contra el Amorebieta -uno de los descendidos de Primera Federación- y contra el Tudelano, segundo en la clasificación.

Este hecho ya se repitió en temporadas anteriores cuando los blanquirrojos eran incapaces de superar a los rivales directos. Y el final no fue el deseado para los intereses de la UD Logroñés.

Al final del partido del pasado sábado ante el Tudelano, Unai Mendia fue muy claro con el rendimiento de su plantilla. Mensajes muy claros para los jugadores que tendrán que tomar nota si quieren mejorar el rendimiento. «A nivel de ritmo no hemos estado a la altura y no ha podido ser. Hay que sacar conclusiones buenas de días como hoy y seguir para adelante», reconoció el entrenador.

«En la primera parte hemos sido inferiores a nivel de ritmo; se ha jugado más a lo que querían ellos. Una manera diferente a lo que había sido hasta ahora. Nos venían a presionar alto, lo sabíamos y no hemos superado su presión», resumió el técnico blanquirrojo.

Lo más delicado para la UD Logroñés es el calendario más inminente, que le va a poner enfrente del espejo. O reacciona o puede ser un mes nefasto para los de la ciudad deportiva de Valdegastea.

La Copa del Rey

Este jueves visita Las Gaunas la Ponferradina (20.00 horas) en la primera ronda de la Copa del Rey. No es la principal competición para los blanquirrojos pero es cierto que la relación de la UDL con esta competición es especial.

Y el domingo llega a Logroño el líder Utebo (17.00 horas) que acumula seis victorias y un empate con una única derrota, encajada en La Molineta ante el Alfaro (1-0).

Además, en la décima jornada los blanquirrojos visitan Las Llanas para medirse al Sestao River, tercer descendido de Primera Federación encuadrado en el grupo 2 de Segunda Federación.

De momento, la plantilla del primer equipo de la UD Logroñés está citada esta mañana y repetirá los entrenamientos mañana martes y el miércoles, antes del partido del jueves. Antes de que arranque el trabajo esta mañana seguro que hay charla de Mendia con la plantilla para comentar lo visto ante el Tudelano.