Llega el momento de los hechos

A mí, es que lo de las palabras... yo creo en los hechos y en demostrarlo». Contundente se mostró Sergio Rodríguez el viernes al analizar la semana que hoy concluye, el presente y el futuro a corto plazo, el que marcan las catorce jornadas que ... restan por disputarse. De las muchas lecturas que se pueden extraer de esos más de dieciséis minutos de impresiones a las que dio voz el entrenador una dice que ha llegado la hora de demostrar sobre el césped esa superioridad que se otorga a la plantilla blanquirroja, la más cara del grupo según su presidente, y a la que se exige el ascenso directo. La presión interna siempre está ahí.

Demostrar sobre el campo esa condición de favorito conlleva enseñar la pasta de la que está hecho cada uno de los jugadores de este equipo. «Creo que en la plantilla que se confeccionó al principio se hizo una selección importante y es una plantila que debe rendir», señaló Rodríguez el viernes. Sin embargo, no ha rendido cómo se esperaba.No es primera en la tabla y mucho tendrá que cambiar para acabar al frente de la clasificación. Este domingo visita al Gernika y la UD Logroñés no es el mejor invitado. Ha ganado solo en tres ocasiones lejos de Las Gaunas y aunque es cierto que ha empatado en cinco, el empate no es resultado válido, porque a este equipo se le exige, se autoexige, ganar siempre. Y son precisamente los empates, nueve como el número de victorias, los que le lastran en la tabla. Arenas y Eibar B han perdido más partidos, pero han ganado más. Cuentas sencillas.

Por eso es importante saber de que pasta están hechos estos futbolistas, que cuentan con unas condiciones privilegiadas de trabajo en la categoría.El Gernika ha firmado dos triunfos en las dos últimas jornadas para cerrar una racha de cuatro encuentros sin ganar y un único punto como botín y les exigirá, pero no un fútbol bonito, sino práctico, de ese que da los tres puntos y el viaje de retorno es mucho más agradable.

En esa pasta se incluye también la respuesta a esa inoportuna salida nocturna. Los jugadores no han reconocido su error a través de un comunicado oficial, pero es mejor redimirse sobre el campo, con hechos y no palabras, como le gusta a Sergio Rodríguez. Un error humano. Unos, por experiencia, sabían que no debían estar por donde estaban; y otros, por juventud, simplemente no deben estar. Es una cuestión de inteligencia.

Éste es el escenario al que se sube la UD Logroñés este primer domingo de febrero. Los resultados ya comienzan a pasar factura en este mes. El problema no es ni Urbieta ni el Gernika, sino la UD Logroñés.La semana se ha cerrado con buenas palabras, las de Félix Revuelta, las de la Federación de Peñas y las del propio Sergio Rodríguez, pero las palabras no dan ni triunfos, ni puntos ni ascensos, solo crean cortinas de humo. Son los hechos y la UDL necesita hechos ya.