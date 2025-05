Lamadrid y Castañeda apuestan por mantener el estilo de la SD Logroñés

Tras el partido de ida en Estepona, la SD Logroñés está un poco más cerca de pasar a la siguiente eliminatoria de ascenso a Primera ... Federación. El empate en el Francisco Muñoz (1-1) obliga a los malagueños a ganar en Las Gaunas este domingo. El empate al final de la prórroga clasificaría a la Sociedad.

Esta circunstancia pone sobre la mesa una pregunta: ¿Debe cambiar el equipo blanquirrojo sabiendo que el Estepona tiene que arriesgar si quiere superar la eliminatoria? «La verdad que está bastante claro que el equipo va a salir como hemos salido en este partido: igual que llegamos jugando todo el año. No sabemos jugar a otra cosa. La eliminatoria está empatada realmente». Así de contundente respondía a este pregunta Diego Lamadrid, que participó en el programa de TVR 'La prórroga' que dirige Nuria Jiménez.

La misma opinión sostiene Josemi Castañeda, presente también en el programa: «Llevamos todo el año intentando ganar todos los partidos cada domingo y lo mismo va a ser este domingo». «Nosotros –prosigue– vamos a ir al partido a ganar, sí que es verdad que con la cabeza un poco pensando que el empate te vale. Pero nosotros vamos a salir a ganar, vamos a salir a comernos el 'prao' como se dice y no estamos pensando en salir a empatar ni mucho menos».

Los dos centrocampistas cántabros son fijos en el esquema de Carlos Pouso. Lamadrid ha jugado 33 de las 34 jornadas de liga, 28 de ellos como titular, y ha anotado cinco goles. Por su parte, Castañeda ha participado en 28 jornadas, 19 de ellas en el once inicial.

Aunque el juego de la SD Logroñés en Estepona mereció más premio, el resultado final de empate deja la eliminatoria en el aire. El marcador no entiende de méritos sino de goles. Y cada equipo consiguió uno.

Relajación cero en la SD Logroñés. Es la consigna de Pouso a sus jugadores, que lo tienen bien interiorizado. Lamadrid lo verbaliza: «Al final es un equipo de 'play off' también que ha hecho sus cosas bien. El Estepona tiene sus puntos fuertes, sabemos que también contraatacan bien, y al final cualquier detalle en el 'play off' va a marcar la diferencia».

Sin miedo al ascenso

No hay miedo en el vestuario de la SD Logroñés a hablar del ascenso. No es tabú. Carlos Pouso ha sido muy prudente durante la temporada, pero ahora no se puede andar con medias tintas.

«Siempre se dice eso de que el grupo II igual es un poquito más flojo. Yo creo que está claro que no. Que un equipo como la UDL, con la plantilla que tenía, quede fuera de 'play off' dice mucho», reconoce Josemi Castañeda. «Estamos convencidos –continúa– de que hacemos las cosas bien, de que llevamos todo el año haciendo y trabajando las cosas de una manera que confiamos todos en ella y vamos todos juntos. Y la verdad que yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, que el ascenso es posible».

Diego Lamadrid ratifica las palabras de su compañero: «En nuestro grupo ha ascendido el Arenas y le hemos ganado los dos partidos. El sábado hemos jugado contra un muy buen equipo, del grupo andaluz en el que hay mucho nivel. Y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. No es que se hable a diario del ascenso pero obviamente estamos jugando un 'play off' por ascender y el equipo está convencido de que puede hacerlo».

La SD Logroñés persigue el equilibrio entre ser fiel a su estilo y jugar con la ventaja que le da el marcador del partido de ida. Complicada tarea.