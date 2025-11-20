LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de los aficionados de la SDL en un partido en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Jesús Félix Espinosa será el presidente de la SDL con una línea continuista

El químico logroñés de 51 años asume el mando del club blanquirrojo después de presentarse una sola candidatura de consenso

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

Jesús Félix Espinosa será el tercer presidente de la historia de la Sociedad Deportiva Logroñés. Tal y como adelantó Diario LA RIOJA este miércoles, la ... candidatura del químico fue la única presentada en las oficinas del club y salvo algún contratiempo de último momento, será proclamado el sábado sin que los socios blanquirrojos tengan que pasar por las urnas. «Dicha candidatura, cumpliendo los requisitos estatutarios y reglamentarios estipulados, ha sido aceptada y admitida provisionalmente por el responsable electoral José Luis Aguirre Oñate», explicó la SDL en sus redes sociales.

