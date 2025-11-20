Jesús Félix Espinosa será el presidente de la SDL con una línea continuista

Jesús Félix Espinosa será el tercer presidente de la historia de la Sociedad Deportiva Logroñés. Tal y como adelantó Diario LA RIOJA este miércoles, la ... candidatura del químico fue la única presentada en las oficinas del club y salvo algún contratiempo de último momento, será proclamado el sábado sin que los socios blanquirrojos tengan que pasar por las urnas. «Dicha candidatura, cumpliendo los requisitos estatutarios y reglamentarios estipulados, ha sido aceptada y admitida provisionalmente por el responsable electoral José Luis Aguirre Oñate», explicó la SDL en sus redes sociales.

Este jueves, la entidad capitalina abrirá un periodo para reclamaciones -entre las 18.30 y las 20.30 horas- en el que podrán «presentarse en la sede del club y mediante escrito motivado, posibles impugnaciones a la candidatura presentada y admitida de forma provisional».

Será este viernes cuando el responsable electoral resuelva si las posibles reclamaciones presentadas pueden seguir su curso para publicar definitivamente, en este caso, la lista ganadora.

La candidatura de Espinosa incluye a Jesús González Bermejo como visepresidente; Roberto Igea García será el secretario y Verónica Inés Armas la tesorera del club. José Reinaldo Inés, Camilo Hervás, David Pérez-Aradros, Marian Gómez, Miguel Ángel Gómez, Lorena Salvador, Eugenio David Aguilera y Rubén Cuesta serán los vocales.

Se trata de una lista de consenso y continuista, dado la cercanía que unía a Eduardo Guerra, fallecido en el mes de julio, y Espinosa. Algunos nombres se repiten de juntas directivas pasadas, aunque también entra gente joven. También es reseñable el componente femenino en la candidatura.

Jesús Félix Espinosa, (Logroño, 16 de julio de 1974) es científico de profesión y está ligado al mundo del baloncesto, en concreto al Sanignacio. Aunque nunca estuvo en la junta directiva de la SDL, desde que su cuñado y amigo Eduardo Guerra accedió a la presidencia del club blanquirrojo, puso el hombro para trabajar por la entidad. Hoy le toca dar un paso al frente para seguir la estela de Guerra.