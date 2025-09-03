LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El director deportivo de la Sociedad Deportiva Logroñés, Iván Martínez, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Iván Martínez reconoce que «está muy contento con la plantilla» de la SD Logroñés

El director deportivo considera que «posiblemente sea el grupo II con más nivel de los cinco años de Segunda Federación»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:39

Terminada la pretemporada y cerrado el mercado de fichajes, Iván Martínez, director deportivo de la SD Logroñés, ha valorado la situación en la ... que se encuentra el equipo de Cantabrana. «Estamos muy contentos con la confección de la plantilla», resumió. «Es una plantilla con margen de crecimiento en el corto plazo a lo largo de la temporada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque es una plantilla prácticamente nueva», reconoce Martínez.

