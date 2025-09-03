Iván Martínez reconoce que «está muy contento con la plantilla» de la SD Logroñés
El director deportivo considera que «posiblemente sea el grupo II con más nivel de los cinco años de Segunda Federación»
Logroño
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:39
Terminada la pretemporada y cerrado el mercado de fichajes, Iván Martínez, director deportivo de la SD Logroñés, ha valorado la situación en la ... que se encuentra el equipo de Cantabrana. «Estamos muy contentos con la confección de la plantilla», resumió. «Es una plantilla con margen de crecimiento en el corto plazo a lo largo de la temporada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque es una plantilla prácticamente nueva», reconoce Martínez.
El director deportivo avisa: «posiblemente sea el grupo II con más nivel de los cinco años de Segunda Federación». Y pensando en objetivos antes de comenzar la competición, Martínez es claro: «Ni nos cerramos a nada ni nos limitamos por ningún sitio. Creo que el equipo está listo para competir este fin de semana, que es cuando nos repartimos los puntos».
