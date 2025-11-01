Héctor Urquía, el riojano que ha cambiado las miras del Tudelano

El 4 de mayo de este año supuso un punto de inflexión para el Tudelano. Los navarros afrontaban el último partido de liga de Segunda RFEF ... de la temporada 2024-25 con la necesidad de ganar para no descender a Tercera Federación. Enfrente estaba el Anguiano, que peleaba por el mismo objetivo y que tenía como entrenador al riojano Héctor Urquía. El duelo era vital para ambos y finalmente los de Tudela se alzaron con el triunfo y la permanencia.

Desde aquel día ha pasado menos de medio año, pero las cosas han cambiado, y mucho, en el club navarro. En su banquillo se sienta ahora aquel técnico contra el que se jugaron la salvación, Héctor Urquía, y las miras de la entidad ahora no tienen nada que ver con las de entonces. De pugnar por no bajar a hacerlo por los primeros puestos del grupo. Aquel Tudelano de mayo poco, o nada, tiene que ver con el de octubre.

En verano hubo cambio de técnico y una reestructuración casi completa de la plantilla. Aterrizaron en Tudela muchos nombres nuevos, entre ellos varios con pasado en el fútbol riojano como Julen Monreal. El excentral de la Unión y la Sociedad Deportiva Logroñés es uno de los pilares del once tipo de Urquía en el que también se incluyen jugadores como Dufur, Iker Balda, Albín o Curro Bonilla, entre otros.

Un plantel muy renovado «hecho por y para una idea de juego», tal y como destacó este viernes en el previa del partido el entrenador de la SD Logroñés, Adrián Cantabrana. «Esa idea de juego es la que tiene su entrenador, Héctor Urquía», añadió el técnico blanquirrojo. Con sus palabras, Cantabrana deja claro que ha sido el riojano el que ha liderado el crecimiento del bloque navarro desde el banquillo. Ha sabido transmitir sus ideas, esas que les llevaron a destacar con el Anguiano pese al descenso, y elegir a los futbolistas adecuados para plasmar esa mentalidad en el terreno de juego. «Es un equipo que sabe a lo que juega, que sabe lo que tiene que hacer y que, además, lo está ejecutando bien», recalcó ayer Cantabrana. «Además, cuenta con jugadores que tienen un nivel y una categoría muy buena», apostilló el entrenador del conjunto logroñés.

Esa es la base sobre la que se asienta el rendimiento de un equipo que marcha segundo en la clasificación del grupo, con solo dos puntos menos que el Utebo. En su haber, cinco victorias, dos empates y solo una derrota, precisamente frente al líder de la competición. Unos números más que notables para un equipo que, al menos de momento, ha dejado atrás las apreturas clasificatorias de la pasada temporada para soñar. Y todo de la mano de un riojano.