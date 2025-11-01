LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urquía da instrucciones a sus jugadores en un partido de pretemporada. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Héctor Urquía, el riojano que ha cambiado las miras del Tudelano

El bloque navarro ha pasado de salvarse el curso pasado en el último partido a luchar por los puestos cabeceros de la mano del extécnico del Anguiano

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

El 4 de mayo de este año supuso un punto de inflexión para el Tudelano. Los navarros afrontaban el último partido de liga de Segunda RFEF ... de la temporada 2024-25 con la necesidad de ganar para no descender a Tercera Federación. Enfrente estaba el Anguiano, que peleaba por el mismo objetivo y que tenía como entrenador al riojano Héctor Urquía. El duelo era vital para ambos y finalmente los de Tudela se alzaron con el triunfo y la permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  6. 6

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  8. 8 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  9. 9

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU
  10. 10

    Estas son las rutas de alta velocidad en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Héctor Urquía, el riojano que ha cambiado las miras del Tudelano

Héctor Urquía, el riojano que ha cambiado las miras del Tudelano