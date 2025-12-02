LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manex Rezola, en el partido del pasado domingo ante el Gernika. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Los grandes se fijan en Manex Rezola

El gran rendimiento del mediapunta de la UD Logroñés despierta el interés de algunas de las mejores canteras del país

I. G.

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:47

Es joven, tiene una gran proyección y está firmando una excelente temporada con la Unión Deportiva Logroñés en Segunda Federación. Con esos mimbres no ... es de extrañar que Manex Rezola haya llamado la atención de algunas de las mejores canteras del fútbol nacional, tal y como diversas fuentes han reconocido a este medio. Tanto es así que, según ha publicado Ángel García (conocedor del mercado de fichajes de esta categoría), el Real Madrid habría tomado ventaja para incorporarlo a su disciplina.

