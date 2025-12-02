Los grandes se fijan en Manex Rezola

Es joven, tiene una gran proyección y está firmando una excelente temporada con la Unión Deportiva Logroñés en Segunda Federación. Con esos mimbres no ... es de extrañar que Manex Rezola haya llamado la atención de algunas de las mejores canteras del fútbol nacional, tal y como diversas fuentes han reconocido a este medio. Tanto es así que, según ha publicado Ángel García (conocedor del mercado de fichajes de esta categoría), el Real Madrid habría tomado ventaja para incorporarlo a su disciplina.

El Athletic es otro de los clubes que se ha interesado por el joven futbolista de 19 años recién cumplidos, en el que también pusieron sus ojos en verano la Real Sociedad o el Deportivo Alavés. Los vascos se fijaron en él después de sus actuaciones con el juvenil y el filial de la entidad blanquirroja, a la que llegó procedente del Vasconia.

Rezola, al que también seguía por ejemplo el Cádiz, no tardó en convencer a Unai Mendia cuando el de Beasain se hizo cargo del primer equipo blanquirrojo. Lo puso a entrenar con los 'mayores' y le dio muchos minutos durante la pretemporada. El guipuzcoano destacó en esos choques pero faltaba por ver si esa confianza se mantenía al llegar los partidos oficiales. Y con el primer encuentro de liga se disiparon esas dudas: titular ante el Alavés B, ante el que disputó los 90 minutos del enfrentamiento.

Desde entonces, Rezola no ha perdido ese papel protagonista. Ha participado en doce de los trece compromisos ligueros disputados hasta la fecha y en todos, salvo en uno, ha partido en el once titular. A su calidad y su descaro en los metros finales ha añadido dos goles, el que supuso la victoria ante el Ebro y el último de la goleada del pasado domingo contra el Gernika. También jugó el partido de la Copa del Rey contra la Ponferradina.

La información de García añade igualmente que el Real Madrid deberá pagar traspaso si quiere hacerse con los servicios del atacante. Desde la Unión Deportiva Logroñés, por su parte, optan por no hacer declaraciones sobre esta cuestión que podría hacer que los blanquirrojos perdieran a una pieza importante de su plantilla, si finalmente la operación se concreta para el próximo mercado de invierno.

El antecedente de Jordan

Si se confirma esta operación con el Real Madrid, se repetiría algo similar a lo ocurrido en la temporada 2015-16, cuando el club blanco se hizo con los servicios de otro joven futbolista que por aquel entonces militaba en la Unión Deportiva Logroñés: Jordan Gaspar.

El ecuatoriano había fichado unos meses antes por la UDL procedente del Agoncillo y tras jugar la primera vuelta con los blanquirrojos, el Real Madrid llamó a su puerta y su marcha se concretó en el mercado de invierno. Después, el ariete ha firmado una trayectoria que le ha llevado por varios equipos españoles, italianos y ecuatorianos.