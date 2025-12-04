Goles antes de cumplir los veinte

Iñaki García Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Siete goles anotaron los equipos riojanos de Segunda Federación el pasado fin de semana: cuatro la UD Logroñés y uno la SD Logroñés, el Náxara y el Alfaro. De ellos, cinco llevaron la firma de futbolistas que no han cumplido aún los veinte años para convertirse en los protagonistas de una jornada en la que los jóvenes se pusieron de acuerdo para reivindicarse.

Cinco tantos con cuatro firmas diferentes de jugadores nacidos o bien a finales de 2005 o bien en 2006, el decir, de jóvenes que llegaron a este mundo cuando Florentino Pérez plagó el Real Madrid de 'galácticos' como Ronaldo, Beckham, Zidane y compañía y cuando Messi jugaba sus primeros partidos con el Barcelona. Por aquel entonces no existían ni la SDL ni la UDL y el Club Deportivo Logroñés vivía sus últimos años de historia antes de aquel 2009 de amargo recuerdo para sus aficionados en el que el equipo dejó de competir.

Anai Morales nació en junio de 2006 y desde pequeño encontró en el fútbol su deporte favorito. Jugó primero en el equipo de su pueblo, el Club Deportivo San Miguel navarro, y después pasó por el Oberena antes de recalar en Osasuna, donde permaneció «nueve o diez años» seguidos. Este verano llegó cedido a la UDL, donde ha participado en diez partidos de liga, cuatro ellos como titular.

Anai Morales Fecha de nacimiento: Nació el 13 de junio de 2006. También tiene 19 años.

Equipo: El navarro defiende los colores de la UDLogroñés, cedido por Osasuna.

El pasado fin de semana: Dos goles marcó el navarro contra el Gernika. Era su cuarta titularidad de la temporada.

Aun así, llevaba más de un mes sin ser de la partida en una alineación de Unai Mendia hasta que el domingo ante el Gernika regresó al once. Y lo aprovechó a la perfección, con dos tantos y bastante incidencia en el juego blanquirrojo. «Estoy muy contento, pero no solo por los goles, sino por cómo actuó el equipo», se congratula el atacante. Para él, su prioridad es lo colectivo más allá de lo individual aunque entre sus objetivos se encuentra aprovechar los minutos que le proporcione su técnico. «Así podré ayudar al equipo», destaca.

Morales compagina el fútbol con sus estudios. Cursa un grado superior en Robótica y asegura que saca tiempo tanto para el balompié como para su formación y la vida personal. En eso coincide con otro de los protagonistas del fin de semana, el delantero de la Sociedad Deportiva Logroñés, David San Martín.

El ariete también es de 2006 y compagina el deporte con sus estudios 'on line' de un grado en Administración de Empresas. Nacido en Calahorra, se formó futbolísticamente en la localidad riojabajeña hasta que fichó por la SD Logroñés, donde la pasada temporada se divisió entre el equipo juvenil de la entidad y su filial. Ya entonces se ejercitó en alguna ocasión con el primer equipo, con el que, desde esta campaña, tiene ficha. «Estoy muy contento», sintetiza el delantero riojano.

David San Martín Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 2006. Cumplió el mes pasado 19.

Equipo: El calagurritano ha dado este año el salto al primer equipo de la SD Logroñés.

El pasado fin de semana: Para el de Calahorra la del pasado domingo fue su primera titularidad con la SDL. Y lo celebró con gol.

Tras un inicio de temporada complicado, con lesión incluida, San Martín fue por primera vez titular en la liga el pasado fin de semana en Sestao. Adrián Cantabrana le dio la alternativa en uno de los campos más difíciles del grupo y el joven de 19 años respondió del mejor modo posible. Con un golazo de espuela. «O le daba así o no le daba», reconoce el blanquirrojo. «Es un gol que dudo que se repita», apostilla el joven, que al igual que el resto de los protagonistas de este reportaje siempre pone por delante el bien del equipo por encima del individual. «Yo estoy satisfecho con poder ayudar», asegura tras reconocer que «nunca» se había imaginado en Segunda Federación. «Ahora toca seguir mejorando y el tiempo ya me pondrá donde sea», remata.

«Un subidón»

El 24 de diciembre cumplirá 20 años Samuel Lallana, futbolista del Náxara. lugar al que llegó en el periodo estival cedido por la UD Logroñés. En el club logroñés ha estado siete temporadas (antes jugó en el EDF) y ahora se ha puesto a las órdenes de Arturo Guerra con el objetivo de conseguir la permanencia en la categoría. «Estoy seguro de que si seguimos así la vamos a lograr», opina el también estudiante de tercer curso de Magisterio de Educación Primaria.

El joven se pone como meta a largo plazo «llegar lo más lejos posible» en esto del fútbol. «Es a lo que me quiero dedicar», sentencia después de definir como «un subidón» el gol que anotó frente al Tudelano el sábado pasado. «Es algo único», concreta justo antes de lamentar que ese tanto no sirviera para que su equipo lograra puntuar en tierras navarras. «Hicimos una primera parte muy buena, no nos crearon nada de peligro y estábamos bastante cómodos», analiza. «Y aunque en la segunda mitad sufrimos un poco más, pienso que hicimos un muy buen partido», añade.

Samuel Lallana Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 2005. A punto de cumplir 20 años.

Equipo: Llegó este verano al Náxara, cedido por la UD Logroñés.

El pasado fin de semana: El riojano abrió el marcador ante el Tudelano. De momento, ha participado en diez partidos de liga, cuatro de ellos como titular.

Con cuatro titularidades en la liga, a corto plazo Lallana espera «seguir aprovechando» las oportunidades que le dé su entrenador para asentarse en el once najerino. «Cada día intento trabajar más y más», subraya el excompañero del último de los jugadores de menos de 20 años que el pasado fin de semana vio puerta con los equipos riojanos: Manex Rezola.

De los cuatro, el de la UD Logroñés es el futbolista que más protagonismo está teniendo a lo largo del curso. Tanto es así que algunas de las mejores canteras del fútbol español han puesto en él sus ojos, incluida la del Real Madrid que se ha adelantado al resto para su fichaje. No sorprende puesto que está acumulando varias actuaciones destacadas como la del pasado domingo. Ante el Gernika, el guipuzcoano, formado en el Vasconia, cerró la goleada de su equipo con el cuarto tanto de la tarde. No es el primero del año, puesto que ya vio puerta también contra el Ebro semanas atrás.

Manex Rezola Fecha de nacimiento: El pasado 21 de noviembre cumplió 19 años.

Equipo: Brilló en el juvenil y el filial de la UDL y ahora lo hace en el primer equipo.

El pasado fin de semana: El guipuzcoano lleva dos tantos esta temporada: el anotado ante el Gernika y el logrado frente al Ebro en la tercera jornada.

Después de haber destacado ya en las categorías inferiores de la UDL, Rezola hace ahora lo mismo en el primer equipo y en Segunda Federación. Tanto él como San Martín, Lallana y Morales demostraron el pasado fin de semana que la juventud no está peleada con el rendimiento y los goles.

