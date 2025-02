García: «Estoy haciendo las cosas bien, pero sin compañeros es difícil»

Álvaro García (Colindres, 28/10/1999) está en racha. El delantero cántabro de la SD Logroñés ha marcado en las tres últimas victorias del equipo, ... ya acumula once dianas, se ha convertido en el máximo goleador del equipo y tercero del grupo. El futbolista ha pasado por los micrófonos de TVR.

– ¿Cómo va la semana? Después de una victoria se entrenará mejor...

– Sí, ya el lunes se acabó la felicidad, digamos que es el día donde se disfruta, se compensan los que menos hemos jugado y ya a tope a por la Real Sociedad.

– ¿Y usted cómo se encuentra?

– La verdad que está siendo un año donde me encuentro súper a gusto, me he adaptado muy bien, la ciudad cerca de casa –que parece que no pero esas pequeñas escapadas siempre vienen bien– y la verdad es que fenomenal.

– ¿Físicamente se encuentra bien? Porque en los últimos partidos se le ha visto menos minutos sobre el césped.

– Yo entiendo que somos una plantilla corta. Al final, nos quedan muchos partidos por delante y hay que dosificar un poco. Pero estoy súper contento. Cuando todo va bien –el contexto, los compañeros, la manera en que juega el equipo–, todo acompaña, y salen las cosas bien.

– Eso en cuanto al equipo, pero en lo personal también van muy bien las cosas.

– Está claro que estoy haciendo las cosas bien, pero sin compañeros es muy difícil. Por ejemplo, es raro que haya un goleador en un equipo de abajo porque al final no va todo bien. Pero cuando estás arriba, cuando todo va bien, es fácil.

– El otro día se le vio una especial conexión con Rubio.

– Sí, siempre. Creo que Raúl lleva ocho o nueve asistencias. Nos entendemos muy, muy bien. Es cierto que él me da más a mí que yo a él, pero el otro día le pude devolver la que me dio.

– ¿El mejor gol está por llegar?

– Tenía un entrenador que decía que siempre lo mejor es lo inmediato o lo siguiente, ¿no? Esperemos que el mejor sea este fin de semana, si hay, y si no, en la siguiente o la siguiente...

– Están en la parte noble de la clasificación desde el inicio de la temporada. ¿Cuál es el objetivo?

– El míster es cauto. Primero dice que ha conseguido la salvación. Pero creo que tenemos un buen equipo, que lo estamos demostrando, con el resultado de esta semana hemos quitado un poco el fantasma de Las Gaunas, tanto para nosotros como para nuestra gente, incluso para los rivales, que vean que somos contundentes en casa también. Y fuera, a intentar mantener lo que estamos haciendo, que es muy difícil.

— Lo cierto es que la categoría está muy apretada, por arriba y por abajo.

– Aparte que ya está el Alfaro, el Teruel lleva una racha increíble (creo que estamos tres empatados a 40). Los de arriba de repente no ganan todo y a los de un pelín más abajo nos hacen ver que podemos llegar. Y creo que para 'play off' igual hay ocho o nueve equipos que podemos estar perfectamente.

– ¿Qué tal está el 'Comando cántabro'?

– Aparte de ser cántabros somos de generaciones parecidas. Pau (Rubio), Lama (Lamadrid) y yo somos de la misma. Y Basur (Basurto), una menos, y José (Castañeda), una más. Hemos compartido entrenamientos antes y en cuanto podamos vamos para casa juntos.

– El otro día un compañero suyo nos decía que en la SD Logroñés son poco, pero son una familia. ¿Lo comparte?

– Eso lo resume. Creo que es algo un pelín más íntimo. Somos pocos pero aportamos todos: en parte el club, en parte el cuerpo técnico, Miguel nos ayuda mucho... Y tendemos a juntarnos, a ser una unión y saber que ese grupo, que esa familia, nos va a ayudar en los momentos malos.

– Por último, ¿se ha adaptado bien a Logroño, no se arrepiente de haber venido a la SD Logroñés?

– Mentiría mucho si digo que estoy arrepentido de venir (risas). Tomé una decisión en base mucho a que Carlos (Pouso) me insistió, sabía que me podían ir bien las cosas y estoy muy contento porque mira cómo me está yendo todo.