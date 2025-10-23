La fortaleza y la debilidad del Alfaro El Alfaro es el único equipo del grupo 2 de Segunda Federación que mantiene invicto su campo pero no logra sumar como visitante

Los blanquillos en la celebración de la victoria ante el Utebo en la última jornada en casa.

A las puertas de la octava jornada, y tras su primer derbi de la campaña con visita a Las Gaunas, el Alfaro sigue mostrando dos caras: una en La Molineta, donde siempre ha puntuado y ha cosechado los cinco puntos que suma en el casillero; y otra lejos de su campo, donde cuenta los partidos como sus cuatro derrotas en este inicio liguero.

Con esos datos, el Alfaro es el único equipo del grupo 2 de Segunda Federación que cumple esos dos requisitos: mantenerse invicto en su campo junto a su afición a la par que no ha logrado sumar ningún punto como visitante.

Los empates a 2 ante el Sestao y a uno ante el Basconia y la victoria por 1-0 ante el Utebo son los cinco puntos amarrados por los blanquillos. Todos ellos en casa. Pero los cuatro desplazamientos son otras tantas derrotas: 4-3 en Eibar, 1-0 en Gernika, 3-2 ante el Deportivo Aragón en Zaragoza y 1-0 ante la SD Logroñés. Todas ellas derrotas por la mínima, con el equipo compitiendo con cada rival e, incluso, con la opción de victorias o de puntuar que se diluyeron en los últimos compases, como ante Eibar B y Aragón en el añadido. Esa capacidad para competir y tener posibilidades son los argumentos que señala el cuerpo técnico para mantener la calma de cara a la necesidad de sumar puntos y escalar puestos en la tabla.

Solo otro equipo cuenta por ninguno los puntos en su casillero como visitante, el colista del grupo, el Beasain, que en casa ha caído ante Ejea y Eibar B.

Por debajo del Alfaro en la tabla, no igualan esas dos estadísticas el Multivera, que sabe lo que es puntuar fuera de casa, precisamente en Utebo y en Alfaro y también perder en la suya, ante el Aragón y el Alavés B, el visitante de este domingo en La Molineta. Del mismo modo, la Multivera empató en Ejea y al Ebro y ha perdido en su campo ante la UDL y Náxara. Un punto por encima de los blanquillos, los najerinos han visto asaltada la Salera por el Gernika y el Utebo, mientras que han sabido sacar los tres puntos en Mutilva y empatar en Sestao.

Por su parte, el visitante de este domingo de La Molineta, el Deportivo Alavés B es el cuarto mejor visitante, con seis puntos sumados gracias a las victorias en Eibar y al Basconia. El filial vitoriano pondrá a prueba la fortaleza de La Molineta desde las 17.00 horas.

