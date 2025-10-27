La fidelidad a su sistema y la portería a cero, razones del triunfo de la SDL

El importantísimo triunfo de la SD Logroñés en la Ciudad Deportiva del Zaragoza metió nuevamente al conjunto blanquirrojo en el 'play off' de ascenso ... en una liga tan equilibrada como la del Grupo 2 de la Segunda Federación. El 0-1 de los de Adrián Cantabrana frente al Deportivo Aragón tiene todavía más lecturas positivas que los tres puntos que se subieron al autobús de regreso a la capital riojana.

La SD Logroñés demostró que es fiel a su sistema. De hecho, el gol de David Sánchez llegó gracias a la presión alta dentro del área rival en el minuto 75 de partido. La equivocación del portero Calavia fue aprovechada por Pablo Aguinaga, una de las gratas sorpresas de esta temporada para la afición blanquirroja, que cedió el tanto a David Sánchez para que marcara. El ex de Utebo está cuajando un gran inicio de campaña y es uno de los jugadores más importantes del esquema de Cantabrana.

Más allá del gol, el equipo riojano fue el que más buscó la portería rival. Encontró espacios en las bandas, sobre todo la izquierda, por donde percutieron Julen Hualde y Bilal Kandoussi. Dani Fernández, que también es uno de los jugadores mejor valorados, no encontró huecos por el marcaje sufrido pero sí los generó para sus compañeros.

El equipo logroñés sufrió. El Deportivo Aragón estuvo cerca de marcar hasta en tres ocasiones, las más claras una de Linares en la primera parte que Kike Royo despejó magistralmente, y otra del ex de la UDL Eloy Moreno, que en posición de delantero centro, ya en el añadido, disparó a bocajarro. Simón Lecea logró desviar lo que hubiese supuesto el empate. En esos momentos, los blanquirrojos sufrieron sin despeinarse, señal de la fortaleza de la plantilla.

Con el 0-1 cosechado en Zaragoza, la SD Logroñés suma en este inicio de temporada la quinta portería a cero en ocho jornadas, único equipo del Grupo 2 que puede presumir de este hecho y que habla a las claras del buen sistema defensivo y del nivel del veterano Kike Royo, que solo ha encajado cinco goles en ocho encuentros. Una defensa en la que debutó Samu Clavero en el centro de la retaguardia junto a Simón Lecea. Y lo hizo con muy buena nota.