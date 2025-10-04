Un espejo (roto) en el que mirarse

José Martínez Glera Logroño Sábado, 4 de octubre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Dos clubes de pasado, notable en el caso del Real Unión, pero que atraviesan por uno de sus peores momentos. El Stadium Gal acoge esta tarde un partido que, por primera vez, se jugará en el escenario de Segunda Federación. El cuadro fronterizo ha descendido a los infiernos del fútbol nacional cuando está inmerso en un cambio importante dentro de su seno. Un modelo que gusta a Félix Revuelta, salvo por la categoría.

El Real Unión ha cumplido 110 años en este 2025. Aunque en la época más moderna se le asocie a Segunda B, competición con la que ha convivido durante veintiocho temporadas, también disfrutó de la élite, hace casi un siglo, y de Segunda División, la misma temporada en la que nació la UD Logroñés. A partir de ese momento, pocos datos positivos se pueden extraer si se analizan sus resultados.

En el año 2021, Unai Emery comenzó a comprar acciones del Real Unión a través de una de sus empresas. Ahora, la familia Emery, cuyo patriarca llegó a jugar en la portería del Logroñés, manda en la entidad con Igor Emery al frente de su consejo de administración. En los despachos, los Emery anularon su convenio con la Real Sociedad, que permitió el trasvase de muchos jugadores, para dar paso a un acuerdo con el Aston Villa, club en el que Unai trabaja y es el entrenador del primer equipo. De esta forma, y más allá de la relación con el club inglés, el Real Unión quedó unido a entidades tan dispares como Vissel Kobe (Japón), Zed (Egipto) o Vitória (Portugal) a través de V Sports, empresa participada por Unai Emery.

Real Unión y UD Logroñés se han enfrentado en diecisiete ocasiones, pero nunca lo han hecho en Segunda Federación

El sueño de Félix Revuelta. El propietario siempre ha aspirado, y aspira, a firmar un acuerdo con alguno de los clubes importantes en la vieja Europa. No hace mucho tiempo desveló que había hablando con el Bayer Leverkusen, aprovechando la presencia de Xabi Alonso. También se fijó en el acuerdo entre el Girona y el Manchester City. En ambos casos, Real Unión y Girona, pasan por peores momentos que sus patrocinadores, aunque muchos clubes modestos se cambiarían por el catalán.

Lo cierto es que el Real Unión puso fin el pasado 30 de junio a su andadura en Primera Federación, categoría en la que jugó cuatro temporadas consecutivas, desde su creación. Descendió después de diferentes coqueteos con la pérdida de categoría en campañas anteriores. Ahora todo es diferente. Los Emery continúan en el club de su casa. El Real Unión aspira al ascenso desde el mismo comento que descendió. De hecho, ese día ya se le colgó la etiqueta de favorito. Ahora bien, las etiqueta no marcan goles ni ganan partidos. Ni los acuerdos con otros clubes los garantizan.

