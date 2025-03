Un enfermo del fútbol y un pedazo de pan. Con esos calificativos, cariñosos y de admiración, definen a Yayo Urzay, que desde ayer es el ... nuevo entrenador de la UD Logroñés. El decimoquinto en su historia. Prácticamente uno por ejercicio a pesar de los varios que ha acumulado Sergio Rodríguez, que el domingo hubiera cumplido 200 partidos en el banquillo blanquirrojo.

Urzay tomó las riendas con energía. «Fuera del campo es muy calmado, pero en el rectángulo de juego se transforma, es muy intenso», advierten desde Valdegastea. Rápidamente se puso al tajo, como diría el técnico Rubén Galilea. Dos balones en las manos, medio campo y a jugar. No hay tiempo que perder. Cuatro pases y a partir de ahí provocar que suceda algo, pero provocarlo, no perder el tiempo. «Saca el balón, cojones», gritó por si quedaba algún despistado.

Yayo era el mismo ayer por la mañana que cualquier otro día, al frente del filial, del Juvenil o del Cadete. Su pelo largo, su barba de varios días y sus eternas gafas de sol le dan un aire juvenil, como si no quisiera hacerse mayor, aunque ya cuenta 46 años. Urzay aterrizó en la UD Logroñés en el año 2017, cuando ésta trabajaba en la ampliación de su estructura. Venía de entrenar del Tatú, uno de esos muchos clubes que se habían sumado al fútbol de formación. Ascendió a Primera en su debut y ya en esta categoría ganó la liga en dos ocasiones y quedó segundo en una tercera. De aquí pasó a categoría Juvenil, al División de Honor. Palabras mayores. El ojito derecho de muchos clubes. Y proporcionó estabilidad en la cantera antes de dar el salto al filial. Tres temporadas en él, las dos últimos como máximo responsable y un ascenso a Segunda RFEF que no tuvo reflejo deportivo porque el primer equipo no subió a Primera RFEF. Ahí quedaba su trabajo, no obstante.

«Yayo dedica todo su tiempo a ver fútbol, a preparar tareas y ejercicios... con papel y boli», explican. «Es de la vieja escuela. No es un entrenador tecnológico y por eso se rodea de gente que sí maneja la tecnología», añaden. El hoy técnico no vive en Valdegastea, pero casi. Hasta la fecha compaginaba su pasión como entrenador con otros trabajos. Uno de ellos, en Cándido, la tienda de su familia que antes estuvo en avenida de Portugal y ahora en Pérez Galdós, y que siempre ha estado ligada al deporte y muy especialmente al fútbol.

Ahora bien, qué fútbol le gusta. «Es un entrenador que apuesta por un juego muy intenso, de transiciones rápidas, agresivo, con ritmo y muy vertical», resumen. Pero hay más. «Le gusta que sus equipos vayan a buscar al rival en su campo», añaden. Describen sus compañeros a un técnico preparado, ambicioso cuando pisa el césped y, además, con empatía. «Lleva al jugador al límite, pero tiene una gran capacidad para comunicarse con ellos Es raro que un futbolista al que ha entrenado no hable bien de él», explican.

De momento, en el primer equipo vuelve a encontrarse con jugadores como Álex Daza, Pablo Bobadilla, Pol Arnau, Eloy Moreno, Curro Bonilla, Iván Garrido, Riki de Moraes o Mario Nájera. Todos ellos se han entrenado bajo su batuta y quizá con él se liberen porque el propio entrenador les quita la mochila con la que cargan ya que otros de mayor experiencia no se la han echado a sus espaldas.

En sí, el primer gran objetivo de Yayo Urzay es liberar a su plantilla de la pena con la que transita por estos meses. Limpiar mentes. Al fútbol se juega con la cabeza y si ésta no funciona, el cuerpo tampoco. Coge a un UD Logroñés repleta de miedos y llena de complejos, consecuencia de su negativa a responder a las expectativas generados. Reales o no, no las está cumpliendo. Ese es su primer reto. El segundo, meter al equipo en 'play off'. Y el tercero, ascender. Y visto como es el viaje, podía haber cargado con la alforja desde el 1 de julio pasado.