Merino abandona el campo tras ser expulsado del partido. C. B.
Fútbol

Dos partidos de sanción para Merino y Viti y 200 euros de multa al Náxara

En el seno blanquiazul prefieren dejar el partido del Utebo en el olvido

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:35

Comenta

El Náxara ya conoce las consecuencias de los incidentes ocurridos tanto fuera como dentro del campo durante el partido del pasado domingo ante el Utebo. ... Merino y Viti, expulsados con roja directa en el desarrollo del choque, deberán asumir dos encuentros de sanción mientras que el club se verá obligado a abonar una multa económica por «alteración del orden de carácter leve», según reza el texto del Juez Disciplinario de Segunda Federación.

