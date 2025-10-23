Dos partidos de sanción para Merino y Viti y 200 euros de multa al Náxara

El Náxara ya conoce las consecuencias de los incidentes ocurridos tanto fuera como dentro del campo durante el partido del pasado domingo ante el Utebo. ... Merino y Viti, expulsados con roja directa en el desarrollo del choque, deberán asumir dos encuentros de sanción mientras que el club se verá obligado a abonar una multa económica por «alteración del orden de carácter leve», según reza el texto del Juez Disciplinario de Segunda Federación.

En el seno blanquiazul prefieren dejar el partido del Utebo en el olvido. Las rigurosas decisiones arbitrales marcaron el devenir del choque en el que el Náxara ya se encontraba en inferioridad numérica en el minuto 24 tras la expulsión por roja directa de Merino. El motivo, tal y como recoge la colegiada Elisabeth Calvo en el acta, fue por «lanzar el balón a la cara de un adversario cuando el balón no estaba en juego».

Pese a jugar con diez, el conjunto najerino pudo aguantar bien los ataques del Utebo y consiguió mantener el empate a cero hasta que se vio obligado a jugar con nueve. Viti también tuvo que abandonar el campo «tras golpear con el codo a un adversario» durante un saque de esquina, describiendo en el acta que el jugador «usó fuerza excesiva sin estar el balón en juego». Fue entonces cuando el rival marcó desatando la ira de una parte del público y teniendo que parar el partido durante unos minutos activándose el protocolo de agresión verbal en su fase inicial.

Pues bien, tras conocer los hechos, el Juez Disciplinario de la categoría ha acordado sancionar a Viti y a Merino con dos partidos; y al club con una multa económica en su grado mínimo por una cuantía de 200 euros.