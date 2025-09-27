Dos kilómetros, dos mundos

La UD Logroñés acude esta tarde a la segunda cita de su historia con la Mutilvera y con el campo Mutilnova. Desde él se puede ... llegar a ver incluso El Sadar, al menos intuirlo. Dos escenarios que representan dos mundos futbolísticos en los que ha vivido el fútbol riojano. Lamentablemente, la UDL no jugará en El Sadar, sino en un humilde recinto en el que ya ha ganó el pasado año, pero que no cambió su rumbo.

Ese paseo de veinte minutos sí que representa, sin embargo, una distancia que se mide en años luz para el fútbol riojano. La Mutilvera es uno de esos muchos equipos humildes y de formación que se reparten por Pamplona, como Logroño tiene a Comillas, Yagüe, Berceo, Calasancio, Varea o Villegas. Cumplen con su cometido.

Desde Mutilnova no se ve la nueva piel que luce El Sadar, pero los jugadores de la UD Logroñés sí la visualizarán desde la distancia cuando entren en Pamplona. Será la segunda visita del equipo que preside Félix Revuelta a este campo, del que solo guarda buenos recuerdos porque en su único duelo allí ganó por 1-2. Victoria muy celebrada en la vigésimo séptima jornada de la liga 23-24, ya que apuntalaba al equipo riojano en su pelea por jugar la fase de ascenso.

Es la realidad de la UD Logroñés, que dos décadas después juega una categoría por debajo que le vio nacer, y del fútbol riojano. Césped artificial, aforo para 1.000 espectadores y personal aficionado que trabaja, en muchos casos, de manera altruista. Señas de identidad del fútbol no profesional.

No obstante, hubo un momento en el que el fútbol riojano y el navarro estaban emparentados. Aún se recuerda el ascenso del Logroñés en el año 2001 desde Tercera División en la que se daban cita equipos navarros y riojanos, pero sobre todo aquellas campañas en las que ambos clubes compitieron en el fútbol de Primera y Segunda. Hasta en once ocasiones visitó el Logroñés El Sadar, con Osasuna como anfitrión. Solo ganó dos veces, pero aquellos viajes los recuerdan perfectamente los aficionados más mayores. Y por supuesto, las visitas de Osasuna a Las Gaunas, donde solo ganó una vez, en mayo de 1988.

Todo es diferente en este siglo para el fútbol riojano y navarro. El primero está hundido en la cuarta categoría y el segundo disfruta entre los mejores como sentimiento, además, de una ciudad y una tierra. Veinte minutos a pie, dos kilómetros y dos mundos diferentes entre Mutilnova y El Sadar para el fútbol riojano. El navarro, ni lo ha pensado. Osasuna llegó a quedarse a las puertas del descenso a Segunda B, pero este jueves jugó en El Sadar. Aquello solo fue un mal sueño.