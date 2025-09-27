Dos kilómetros, dos mundos
Pasado y presente. Un paseo de veinte minutos separa Primera de Segunda RFEF, categoría para el fútbol riojano, que ya lo ve incluso con indiferencia
Logroño
Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:53
La UD Logroñés acude esta tarde a la segunda cita de su historia con la Mutilvera y con el campo Mutilnova. Desde él se puede ... llegar a ver incluso El Sadar, al menos intuirlo. Dos escenarios que representan dos mundos futbolísticos en los que ha vivido el fútbol riojano. Lamentablemente, la UDL no jugará en El Sadar, sino en un humilde recinto en el que ya ha ganó el pasado año, pero que no cambió su rumbo.
Ese paseo de veinte minutos sí que representa, sin embargo, una distancia que se mide en años luz para el fútbol riojano. La Mutilvera es uno de esos muchos equipos humildes y de formación que se reparten por Pamplona, como Logroño tiene a Comillas, Yagüe, Berceo, Calasancio, Varea o Villegas. Cumplen con su cometido.
Desde Mutilnova no se ve la nueva piel que luce El Sadar, pero los jugadores de la UD Logroñés sí la visualizarán desde la distancia cuando entren en Pamplona. Será la segunda visita del equipo que preside Félix Revuelta a este campo, del que solo guarda buenos recuerdos porque en su único duelo allí ganó por 1-2. Victoria muy celebrada en la vigésimo séptima jornada de la liga 23-24, ya que apuntalaba al equipo riojano en su pelea por jugar la fase de ascenso.
Es la realidad de la UD Logroñés, que dos décadas después juega una categoría por debajo que le vio nacer, y del fútbol riojano. Césped artificial, aforo para 1.000 espectadores y personal aficionado que trabaja, en muchos casos, de manera altruista. Señas de identidad del fútbol no profesional.
No obstante, hubo un momento en el que el fútbol riojano y el navarro estaban emparentados. Aún se recuerda el ascenso del Logroñés en el año 2001 desde Tercera División en la que se daban cita equipos navarros y riojanos, pero sobre todo aquellas campañas en las que ambos clubes compitieron en el fútbol de Primera y Segunda. Hasta en once ocasiones visitó el Logroñés El Sadar, con Osasuna como anfitrión. Solo ganó dos veces, pero aquellos viajes los recuerdan perfectamente los aficionados más mayores. Y por supuesto, las visitas de Osasuna a Las Gaunas, donde solo ganó una vez, en mayo de 1988.
Todo es diferente en este siglo para el fútbol riojano y navarro. El primero está hundido en la cuarta categoría y el segundo disfruta entre los mejores como sentimiento, además, de una ciudad y una tierra. Veinte minutos a pie, dos kilómetros y dos mundos diferentes entre Mutilnova y El Sadar para el fútbol riojano. El navarro, ni lo ha pensado. Osasuna llegó a quedarse a las puertas del descenso a Segunda B, pero este jueves jugó en El Sadar. Aquello solo fue un mal sueño.
La UD Logroñés viaja a Mutilva en busca de su primer golpe de efecto a domicilio
Cuarta jornada, segunda lejos de Las Gaunas. La UD Logroñés viaja a Pamplona en busca de lo que no logró en Vitoria, los tres puntos. Unai Mendia admitió algunas dudas en su once, aunque el objetivo es claro.
La sanción a Edu Cabetas y los problemas físicos de Pablo Bobadilla son los dos únicos apuntes de una semana festiva pero de trabajo en la calma que da Valdegastea. «Creo que estas dos victorias nos han dado un punto de energía y de tranquilidad en el día a día», decía ayer Unai Mendia antes de referirse precisamente a una de las vacantes en el once, la de uno de sus centrales. «Todavía está tratándose y veremos si mañana (por hoy) puede ser de la partida o tenemos que tomar una decisión ahí», adelantaba. Sí que parece obvio que la ausencia de Cabetas y los problemas del najerino permiten pensar en la citación de Eder Larrea para este compromiso.
Partido que la UD Logroñés necesita ganar porque no lo hizo en su primer desplazamiento, en Vitoria, y porque es en recintos como Mutilnova donde se marcan diferencias. «A todos los partidos, en casa o fuera, les tenemos que dar importancia, no podemos elegir. Sumar los tres puntos es de importancia capital para nosotros. Si no los logramos, no se acabará el mundo, pero si quieres coger regularidad, si quieres estar arriba todo el año, si quieres que la semana discurra con cierta tranquilidad, hay que sumarlos. Fuera, en casa, contra recién ascendidos o contra quien sea», arengaba el preparador, que sabe que la próxima semana tiene una dura cita con el Real Unión, que hace seis días ganó con muchos apuros a la Mutilvera. «En el minuto 90 iban empate, 1-1», recordó.
La Mutilvera es un conjunto que mezcla juventud, merced a Osasuna, y veteranía, gracias los muchos jugadores que da la cantera navarra y que conocen la categoría. Hace dos semanas ganó al Alavés B en Mutilva y en la primera jornada firmó el empate en Ejea. «Y nosotros no fuimos capaces de ganar al Alavés B», advirtió. Por avisarlo, que no quede.
