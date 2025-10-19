Lluvia de tarjetas en La Salera

Con nueve. La colegiada, Elisabeth Calvo, con la roja en la mano para expulsar a Merino; después hizo lo mismo con Viti.

Muchas cartulinas se vieron este domingo en La Salera. Las amarillas se repartieron con generosidad, pero las que más dolieron fueron las dos rojas que condicionaron el encuentro. Merino fue expulsado en el minuto 22 y, ya en la segunda mitad, Viti siguió el mismo camino, al igual que el preparador físico blanquiazul. Con nueve jugadores sobre el césped, el Náxara peleó hasta el final ante un Utebo que se asienta en el liderato. Pese a la derrota (0-2), el conjunto local se marchó con la sensación de haber resistido con lo que tenía sobre el césped y con la incertidumbre de saber qué hubiera ocurrido en otro escenario y con otro trío arbitral.

Toño, Viti, Ochoa (Pepe, 25), Juan, Miguel Martínez (Markel, 65), Maiso, Iker Landín (Ceña, 57), Caño, Rojo (Hugo Martínez, 57), Merino y Orodea (Campos, 57) NÁXARA 0 - UTEBO 2 Chanza, Guti, Sanchís, Meseguer, Franc, Camilo, Marín, Pedrosa, Diego Suárez e Íligo López. También jugó Juan Delgado.

El choque comenzó vibrante. En el minuto 12, Toño firmó un paradón espectacular al disparo ajustado al palo de Camilo Leiton tras un saque de esquina. El meta blanquiazul, desde el suelo, evitó el primero del Utebo. Poco después, Miguel Martínez replicó con un centro envenenado que se marchó rozando el travesaño.

El duelo era intenso, de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el área rival. Sin embargo, el partido dio un giro inesperado cuando en el minuto 22 Merino vio la tarjeta roja directa tras una acción tibia en la medular. La decisión de la colegiada, muy protestada por la grada, cambió por completo el guion del partido. Arturo Guerra reaccionó rápido desde el banquillo: dio entrada a Pepe y retiró a Ochoa, que ya estaba amonestado. Con diez jugadores, el Náxara se replegó con orden y mantuvo la solidez defensiva.

En la reanudación, el Utebo salió decidido a golpear y lo intentó a balón parado, pero Toño volvió a aparecer providencial cuando empezó a llover. El partido, ya tenso, se desató por completo con la expulsión de Viti por una supuesta agresión en un saque de esquina. La grada estalló y coreó un sonoro «¡manos arriba, esto es un atraco!», mientras el Náxara se quedaba con nueve y la sensación de estar viendo otro partido.

El Utebo, a pesar de la doble superioridad, no terminaba de sentirse cómodo. Pedrosa lo intentó desde la izquierda, pero Toño, inconmensurable, volvió a atrapar el centro. No obstante, en el minuto 63 llegó el mazazo en el momento en el que Iñigo López cazó un balón suelto desde fuera del área y lo envió a las mallas, mientras los jugadores y la afición reclamaban fuera de juego previo. La tensión creció hasta el punto de que el encuentro tuvo que detenerse unos instantes por la crispación existente.

El Náxara resistía como podía y Toño volvió a lucirse ante un disparo de Bouba. Pero el empuje visitante acabaría encontrando premio. En el minuto 84, el propio Bouba asistió a Delgado con un pase por el interior, que conectó un disparo cruzado al palo largo para sentenciar el 0-2 definitivo.

