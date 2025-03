El Alfaro busca su primera victoria en Isla en una década

Los dos recién ascendidos de Tercera vuelven a darse cita en una histórica pero ilusionante campaña en Segunda Federación. Ambos se han convertido en revelaciones del grupo, en un momento u otro de la temporada, aunque es el Anguiano el que peor racha registra para el derbi. Sin embargo hoy volverá a Isla, un campo difícil para el foráneo incluso cuando está próxima a sus lindes. Y es que el Alfaro no ha logrado vencer sobre su verde en más de una década. Se reencontrarán a partir de las 12.00 horas en un partido especial para el fútbol riojano y determinante para las aspiraciones de ambas escuadras.

Los de Héctor Urquía no afrontan el encuentro en su mejor momento del curso. Vienen de encadenar su peor racha después de cuatro derrotas seguidas para quedarse a las puertas de los puestos de descenso. La pesadilla comenzó hace justo un mes cuando en Teruel sufrió el peor castigo de su andadura en el cuarto escalón del fútbol nacional. Después llegaron los choques ante rivales directos por la permanencia que los serranos no fueron capaces de aprovechar. Perdieron ante el Barbastro (1-0), el Subiza (1-2) y la Real C (4-2) la pasada jornada para poner entre las cuerdas al equipo.

Pese a todo ello, el entrenador del conjunto serrano asegura no hacer caso a la tabla ya que, para él, «igual antes no éramos tan buenos y ahora no somos tan malos», confiando a pies juntillas «en el gran trabajo que hacen los chicos cada semana». Por ello, su plantilla afronta el día de hoy «como un reto para demostrar que somos fuertes mentalmente, que somos un equipo muy unido, que tenemos unos valores muy fuertes y que tenemos ganas de revertir esta situación; estos cuatro partidos tan solo han sido una piedra en el camino».

El Alfaro tendrá que adaptar su once a las bajas mientras que el Anguiano llega con su enfermería casi vacía

El factor campo será fundamental para este partido. Más aún viendo las estadísticas del contrincante en él. «Queremos volver a sumar de tres en Isla, necesitamos cambiar de dinámica y darle una alegría a toda esa gente que nos sigue día a día», espera el entrenador serrano.

Frente al momento delicado que atraviesa el Anguiano, el Alfaro salta este mediodía a Isla después de haber atravesado con buenas sensaciones y más puntos el tramo más complicado de la segunda vuelta, en el que se ha medido a los cinco primeros de la clasificación en los últimos siete partidos. Octavo en la tabla con 37 puntos, el Alfaro busca en Anguiano hoy la primera de las dos victorias que, considera, necesita para certificar la permanencia.

«Después de toda la semana de trabajo y trabajo, vamos a intentar ganar», afirma el entrenador blanquillo, Óscar Gurría. Una victoria que se le resiste a los alfareños en el campo serrano desde la temporada 2014-2015.

Ante esta década sin ganar en Anguiano, Gurría arenga con un «vamos para romper las estadísticas» y consciente de que adaptarse a las dimensiones del campo de Isla es fundamental para el objetivo de la victoria. «Es un campo muy difícil, sabemos cómo es y vamos a trabajarlo. En el año de Tercera fuimos y competimos. Ahora nos ha tocado trabajar toda la semana para adaptarnos al campo, para conocerles, que es un buen equipo y que sabe defenderse en su campo, e intentar traernos los tres puntos», expone el entrenador blanquillo.

A lo que su equipo no tiene que adaptarse, según su consideración, es a la hora del partido, las 12.00 del mediodía cuando están acostumbrados a jugar por las tardes. «Da igual que sea a las doce, a la una, a las cuatro... Hay que ir a competir», anima.

Eso sí, el Alfaro tendrá que adaptarse a las bajas de esta jornada, con dos hombres titulares en distintas líneas: el central Rubén Morillas es por acumulación de tarjetas y el delantero Kevin Soeiro por las molestias en el abductor detectadas el pasado domingo. Además, Mario León sigue en recuperación de la lesión en el tobillo derecho. Como en anteriores ocasiones, el cuerpo técnico confía que quien sale en lugar de otro compañero lo va a hacer con el mismo buen rendimiento, en especial para mantener la solidez defensiva y la eficacia ofensiva que caracterizan al equipo.

El Anguiano, por su parte, goza de una mejor salud física que su rival. Héctor Urquía podrá contar con casi todos sus efectivos, salvo con Voltarel al seguir arrastrando molestias en su espalda.

Comenta Reporta un error