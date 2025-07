¿Qué opinión le merece todo lo que ha pasado con el proceso electoral?

Me ha causado profundo malestar. Quiero mucho al fútbol para verlo ... así. Parado, convulso y molesto. Llevamos un año de retraso por los recursos, las irregularidades y el juego sucio de Gustavo Sáenz. Hemos hecho un esfuerzo increíble para defender la ética, la decencia, la ejemplaridad. Es el modelo que quiero para el fútbol y voy a defenderlo hasta la última consecuencia.Llego al proceso electoral con una candidatura válida, legal y limpia. Aporto seguridad y estabilidad todo el mandato. A Gustavo la justicia puede sacarlo de la Federación en cualquier momento.

¿Es necesario un cambio en el proceso electoral?

A mi modo de verlo, con los consensos necesarios y el diálogo cualificado, sí. Yo gané las elecciones con amplia mayoría y un pacto de perdedores ahora intenta, aunque no puede, derribarme. La lista más votada por el fútbol debe siempre ganar. Es escandaloso que dos personas que perdieron intenten sacar al que ganó. Todo ello sin saber qué han pactado y qué han acordado. No parece que haya propuestas, sino dinero, sillones, contratos y cuentas bancarias. No creo que la economía federativa pueda soportar tanto compromiso.

Afronta un mandato de poco más de dos años, porque en el 2028 habrá nuevas elecciones. ¿Ha merecido la pena?

Sí, pero no por lo pasado, sino por todo lo que va a pasar. Este domingo vamos a abrir una etapa de unidad, de transformación y de inclusión. Nosotros tenemos el equipo, el programa, la experiencia para tomar el relevo y empezar a gestionar desde el minuto cero. Es más, me comprometo aquí, en esta páginas. En 100 días, unir y coser, aprobar los presupuestos, modernizar la federación, recuperar el diálogo social y reformar la dirección deportiva.

¿Es posible y está dispuesto a hacer una auditoría externa e independiente de las cuentas federativas?

No solo eso. Vamos a presentar unos presupuestos más austeros y delgados en el gasto institucional y más centrados en clubes, entrenadores, árbitros y jugadores. El dinero de la federación tiene que estar a disposición del fútbol. Represento una candidatura transparente, sin intereses ocultos ni ambiciones personales, ¿Pueden Gustavo y Raúl garantizar lo mismo? Pido aquí y ahora que despejen esa duda.

¿Cuáles son las principales carencias del fútbol riojano?

Yo creo que hay dos grandes carencias transversales que impactan negativamente en el resto de las necesidades: la falta de priorización y la falta de planificación. Y una exigencia que imponer: llegó el momento de pensar a lo grande. Pido ambición colectiva. Debemos estructurar prioridades y debemos trabajar de forma coordinada y ordenada. Aspiro a alentar alianzas público-públicas y público-privadas. La asamblea general, a la que vamos dotar de más funciones, es un espacio para la escucha y la priorización. Soy consciente de que es una carrera de fondo, pero el análisis dentro de la asamblea puede ir desatascando lo pendiente.

Cinco líneas maestras de su gestión si es investido presidente

Cuando haya acabado mi mandato, en 2028, el fútbol podrá comprobar que tiene, primero, una nueva dirección deportiva, más técnica, con nuevos equipos de trabajo, mejores medios y más equipamientos. Segundo, una Federación ética, transparente y participativa, con procesos ágiles, trámites sencillos y digitales. Tercero, un fútbol para el impacto social, más consciente, empático y al servicio del desarrollo humano y el bienestar. Cuarto, un fútbol que contribuye a la prosperidad económica y fomenta el empleo, desde el espíritu de consenso que inspiró la Ciudad Europea del Deporte y sus grandes eventos. Y quinto, un fútbol reconciliado, fuerte y unido. Conozco a todos y el fútbol necesita a todos.

¿Qué idea tiene en torno al Mundial 82?

Celebro el cambio de criterio y el consenso respecto a su reforma. Nos comprometemos a sumar recursos adicionales y dotarlo de más y mejor contenido. Allí tienen que pasar cosas. Y como presidente voy a hacer que esas cosas sucedan.Existen muchas y numerosas oportunidades de fondos europeos y nacionales. Vamos a crear una Unidad de Captación de Fondos y Sponsorships dentro de la Federación para financiar proyectos del mundo del fútbol. Y estaremos vigilantes a convocatorias que puedan financiar la reforma integral del Mundial 82.

¿Se plantea la venta de la sede actual de la Federación Riojana y trasladarse a la nueva instalación, con sede propia?

Vamos a poner la sede de la Federación a disposición del IRVI y del Ayuntamiento de Logroño para estudiar diferentes usos dotacionales al inmueble, y conforme avancen las negociaciones, abriremos un dialogo estructurado para la creación de una nueva Ciudad del Deporte, que palie el déficit histórico de infraestructuras y equipamientos deportivos de la Comunidad.

«La etapa de Jacinto Alonso llega a su fin. Es un punto final»

A usted siempre se la ha vinculado con Jacinto Alonso, con el que ha sido vicepresidente durante varias legislaturas. De hecho, en este proceso electoral ha buscado el voto para usted. ¿Qué papel asumirá federativo, si es que asume alguno, bajo su mandato?

Mi voto lo pido yo y en mi nombre solo hablo yo. Pase lo que pase el sábado, una cosa está clara, la etapa de Jacinto Alonso en la Federación de Fútbol llega a su fin. Aquí no hay punto y seguido. Soy claro y rotundo. Es un punto final.

Me dirá que no piensa perder la votación del próximo sábado. Si pierde, ¿abandona el mundo federativo?

Llevo 35 años en los campos de fútbol. A mí no me traen intereses personales, ni me pueden decir paracaidista, como el fútbol llama a Raúl. Él vino para enfrentar, confrontar y dividir. Y si no saca tajada, se irá. A unos les mueven los euros, y a mí me mueven las personas. El domingo solo hay una cosa clara: el que seguirá en los campos seré yo. Espero tener el honor de hacerlo como presidente, y por eso pido el voto.