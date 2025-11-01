El Alfaro trata de regresar con algo en la mochila

Óscar Gurría da instrucciones a varios de sus jugadores durante la atención a un compañero el pasado domingo en La Molineta.

Ernesto Pascual Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

El campo municipal de Urritxe acoge esta tarde un duelo entre dos equipos necesitados de puntos, necesidades provocadas por distintas circunstancias: las de un Amorebieta, noveno en la tabla, lejos de las posiciones que le llevarían a regresar a Primera Federación; y las de un Alfaro, penúltimo en la clasificación después de tres derrotas consecutivas y de todavía no haber sido capaz de puntuar lejos de La Molineta.

Ante ese escenario, los blanquillos se presentarán en el campo vizcaíno desde las 18.00 horas con la intención de romper esas dos tendencias, tanto la de tres partidos sin sumar como la de no conocer lo que es volver de un desplazamiento con algo positivo en la mochila. «Sabemos que el Amorebieta es un equipo necesitado de puntos, pero vamos con ganas de ganar para subir hacia arriba en la clasificación», expone el entrenador blanquillo, Óscar Gurría. «Hemos preparado a lo largo de toda la semana el partido de la mejor manera para competir lo mejor posible», añade.

En el hándicap de la preparación de los blanquillos se hallan esas tres derrotas consecutivas y los tres escasos puntos sumados de los últimos quince posibles. Una realidad y unas estadísticas que el cuerpo técnico y los jugadores quisieron dejar atrás desde el primer día de entrenamiento. «Toca animar a todos a funcionar durante todos estos días con trabajo, trabajo y trabajo para ir con toda la ilusión a jugar contra un equipo que ha estado en Segunda División», arenga Gurría.

El Amorebieta es el tercer peor equipo como local, sólo por detrás de Alfaro y Beasain

En la otra estadística a superar por los blanquillos anda cerca el Amorebieta. Después de Alfaro y Beasain, que aún no han sumado fuera de casa, los vizcaínos son el tercer peor equipo como visitante, con sólo 2 puntos lejos de su feudo, una de las causas de su déficit en la clasificación. En cambio, cuenta con tres victorias y una derrota como local, la que le infligió el Real Unión en la primera jornada.

Eso sí, el Amorebieta siempre ha recibido un gol en los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora en casa: el 0-1 de los de Irún y marcaron uno Beasain, Basconia y UD Logroñés pese a quedar 2-1. «Debemos estudiar los resultados para motivar al equipo para conseguir algo positivo como han conseguido otros en ese campo», insta el entrenador blanquillo. Tendrá opciones el Alfaro si, como el resto de visitantes, marca y sabe mantener su portería a cero. En frente, la SD Amorebieta confía en amarrar de nuevo los tres puntos en su campo junto a su afición.

Reporta un error