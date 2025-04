Entre la cautela y la ilusión en la SD Logroññes

El final de la liga regular se asoma en el calendario. Los equipos de Segunda Federación están a cuatro jornadas de conocer su destino definitivo. ... Es tiempo de expectativas, calculadoras y cuentos de la lechera.

Sin embargo, Carlos Pouso, entrenador de la SD Logroñés, con larga experiencia en los banquillos, se encarga de realizar un delicado ejercicio entre la cautela y la ilusión.

No se pueden poner puertas al campo y es difícil que la afición y los componentes de la plantilla blanquirroja miren a la primera plaza, la que da acceso directo a Primera Federación. La racha de la SD Logroñés invita a soñar: siete victorias y dos empates en los últimos nueve partidos.

Pero Pouso ha vivido de todo en los banquillos y no quiere que la buena situación se le vuelva en contra. «Nuestra racha es buena, sí, pero hay algunas mejores. No nos tenemos que conformar. Tenemos que persistir en ello y aún matemáticamente no estamos en 'play off'. El domingo es una buena oportunidad para certificarlo ya. Dentro de esa pequeña escala que vamos haciendo de salvar el descenso, la Copa, el 'play off'...», argumentaba en la previa del encuentro.

Este discurso del míster puede sonar conservador, pero lo cierto es que lleva con el mismo desde el inicio de la temporada y el tiempo -y los resultados- le va dando la razón. ¿Por qué no primeros? «Porque no depende de nosotros. De nosotros depende ganar todos los días. Pero ellos, en este caso el Arenas, se pueden permitir el lujo de no ganar uno. Y entonces, no depende de nosotros».

Una de cal y otra de arena. Pensar solo en amarrar el 'play off' este domingo no significa que no tenga confianza en los suyos. Al contrario. Carlos Pouso se encarga en cada intervención pública que tiene de poner en valor a sus jugadores: «La verdad es que aquí las semanas son una bendición, tampoco nos vamos a engañar».

El técnico lo explica a su estilo, sencillo y comprensible: «Pues hombre, yo creo que dan 'bocaos', solo hay que verles. No muerden, dan 'bocaos'». «El equipo tiene hambre -prosigue-, tiene ilusión, tienes ganas. Y lo demuestra en el día a día, y cada siete días, porque no es una valoración mía, creo que todo el mundo ve lo que juega y lo que transmite este equipo».

La presión

La presión en el tramo final y cómo administrarla. Un tema del que se habla mucho y para el que cada maestrillo tiene su librillo. El de Pouso es muy claro: «Hay que jugar con la presión y con el estado emocional siempre al borde, siempre al borde, pero sin desbordarlo. Y yo creo que lo gestionamos bastante bien. El equipo dentro de su juventud tiene una buena dosis de madurez y lo que sí tiene es ilusión a raudales».

Tiempo de cuentas y cálculos. Primero sumar tú de tres en tres y luego calcular. Para Pouso, sin embargo, no hay que perder el tiempo. El foco está centrado en ganar, lo demás es circunstancial: «Te prometo que el tema del 'goal average' no nos ha obsesionado hasta ahora. Creo que lo tenemos o ganado o empatado, salvo con el Teruel. Entonces, está ahí, pero tú saca los puntos y en función de los puntos que saques... No le damos demasiada importancia».