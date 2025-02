El Calahorra se rehace de una mala apertura

«El equipo no se puede permitir esa fragilidad defensiva»

«El Calahorra ha generado ocasiones de todos los colores. Me quedo más con que el equipo no se puede permitir en los primeros quince minutos esa fragilidad defensiva», comentó Iván Ruiz, entrenador rojillo. «Estoy aquí desde el 1 de noviembre y nunca la había tenido. Lo he hablado con ellos y hay que corregirlo. Tenemos que ser mucho más intensos, mantener una concentración mucho más alta y que no vuelva a suceder», añadió.