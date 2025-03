El Calahorra se juega la salvación con equipos de arriba

Sanda Sainz Jueves, 27 de marzo 2025, 22:06 Comenta Compartir

El Calahorra vive un momento complicado y tiene por delante seis finales. No es una mera expresión sino que realmente los dieciocho puntos en ... juego en el último tramo del campeonato van a decidir si continúa o no en Segunda Federación. De los seis partidos, uno le medirá al líder y otros tres ante equipos que luchan por estar en el 'play off' de ascenso.

En una campaña con altibajos en la que los resultados no están siendo favorables, la competición se desarrolla de forma más dificil de lo que a priori se esperaba para esta plantilla, aunque es cierto que la dinámica negativa comenzó en pretemporada. El Calahorra terminó la primera vuelta noveno con veintidós puntos y ganó cinco partidos. En la segunda vuelta suma diez puntos y sólo ha ganado dos jornadas. En las cuatro últimas ha vencido a la UDL, pero ha perdido contra rivales directos (Deportivo Aragón, Deportivo Alavés B y Gernika). Los rojillos no se han hecho fuertes en La Planilla y después de veintiocho partidos son los penúltimos que menos goles tienen a favor, veintitrés, uno más que el filial del Alavés. No asegurar puntos en su feudo, caer contra rivales directos y la falta de gol suponen tres claves por las que el Calahorra llega al final del campeonato con el riesgo del descenso a Tercera Federación. El club riojabajeño ha comunicado que este domingo celebrará el día del socio con motivo del partido que el primer equipo disputará en La Planilla frente al Izarra, conjunto que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, empatado a veintiún puntos con el farolillo rojo, el Subiza. El encuentro comenzará a las 12.00 horas y todos los socios podrán entrar a un acompañante de forma gratuita. El Calahorra está en la plaza de lucha por la permanencia y quiere contar con el máximo número de aficionados para que animen a los jugadores que, en diversas ocasiones, han dicho que necesitan «el apoyo de nuestra afición en los partidos, sobre todo los que jugamos en La Planilla». Ganar al Izarra se presenta como una necesidad para los rojillos, visto lo que les queda por delante: la SD Ejea en su estadio, que quiere entrar en el 'play off' de ascenso; el Tudelano, que busca asegurar su puesto en la parte media; la visita al líder del grupo, el Eibar B; recibir al Uteboe ir a Teruel, dos equipos que están en 'play off' de ascenso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión