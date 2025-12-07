Cabetas y Larrea, una pareja consolidada

der Larrea tiene 19 años y ha jugado menos de una decena de partidos en Segunda Federación. Edu Cabetas, mientras, ya ha cumplido los 30 ... y entre Segunda B y Primera y Segunda Federación ya acumula más de 160 encuentros a sus espaldas, además de dos ascensos con el Teruel. Uno aporta juventud, el otro experiencia y juntos forman una pareja consolidada en el eje de la zaga de la Unión Deportiva Logroñés.

Ambos llevan cinco partidos consecutivos como la dupla de centrales que elige Unai Mendia para sus onces. Cabetas ha tenido uno de esos puestos adjudicado desde el inicio, puesto que ha sido titular en todas las jornadas de liga salvo en una, en la cuarta. Ese duelo, que el aragonés se perdió por sanción, fue el de la irrupción de Larrea. El alavés entró en el once en sustitución del zaragozano y desde entonces ha ido ganando protagonismo en los planes de Mendia.

Hubo que esperar un poco más para que los dos coincidieran sobre el terreno de juego en un partido oficial. Fue en la sexta jornada, frente al Beasain. Los dos fueron titulares y jugaron los 90 minutos. La UDL ganó y sus centrales empezaron a demostrar que, por sus cualidades, podían complementarse muy bien, Uno, Larrea, es rápido y destaca por su capacidad de anticipación. El otro, Cabetas, es fuerte y corpulento y tiene en el juego aéreo uno de sus puntos fuertes.

La prueba resultó satisfactoria, pero la pareja no se empezó a consolidar hasta el partido ante el Utebo de la novena jornada. Aquel día volvieron a coincidir en el once y, desde entonces, en todas las alineaciones de Mendia están incluidos los nombres del alavés y del aragonés en detrimento de un Andoni Ugarte que ha ido perdiendo presencia en el equipo.

El ex del Sestao fue titular en todas y cada una de las ocho primeras jornadas del campeonato doméstico. Formó, en la mayoría de los casos, pareja con Cabetas hasta que se quedó en el banquillo contra el Utebo. Ese día sí saltó al campo unos minutos, pero a partir de ese momento no se le ha vuelto a ver con la elástica blanquirroja. Larrea, al menos por ahora, le ha ganado la partida en los planes de Unai Mendia.