Bobadilla: «Si queremos estar arriba hay que ganar en campos como el del Ejea»

Pablo Bobadilla (Nájera, 16/11/1996) ha vuelto a recuperar la sonrisa. Hasta tal punto que el domingo protagonizó una celebración, la de su gol, que no es propia de un jugador tranquilo como él. La ocasión lo merecía después de perderse una vuelta liguera ... y de sufrir desde la grada. «Lo he pasado muy mal», admite, aunque pronto cambia su discurso. «Estamos a tiempo de todo», asevera.

– Su celebración del gol fue muy visual. ¿Qué quería mostrar?

– Rabia, sobre todo rabia. Lo he pasado muy mal en los últimos meses alejado de la competición y sin poder ayudar a mis compañeros. Tenía ganas de estar ya con el equipo en el día a día. En la grada se pasa mal y, aunque estás en el vestuario, no es lo mismo porque sabes que el domingo no puedes competir junto a todos.

– Un gol, por cierto, que se gesta con un robo suyo en campo propio y tras el que decide sumarse al ataque. ¿Por qué?

– A veces es la propia inercia la que te lleva.Después de robar el balón, el cuerpo me pedía irme hacia adelante. Creo que tengo intuición para estas jugadas.

– Y por si fuera poco, asiste a Lupu con un taconazo en el segundo gol.

– Fue un recurso porque se me quedó el balón atrás, pero la verdad es que no sabía dónde estaba Andrei.

– ¿Esta victoria rebaja la tensión de las últimas semanas?

– No somos ajenos a todo lo que estaba pasando. Estamos convencidos de dónde estamos y qué es lo que queremos. Es el momento de dar un golpe encima de la mesa y creo que el domingo lo dimos no solo por ganar, sino por lo que pasó en otros partidos. Hay momentos en los que tienes que demostrar que quieres estar arriba y este era uno de ellos. Estamos a tiempo de todo.

– Mal ambiente y mejor momento clasificatorio. No parece muy lógica esta forzada unión.

– Hemos firmado tres empates consecutivos y estamos ahí. Las segundas vueltas son muy largas. Los equipos compiten en todos los campos, pero algunos también bajan su ritmo. El conjunto que menos falla es el que más opciones tiene de alcanzar su objetivo. Yo soy de los que creen que tenemos un muy buen equipo y, desde luego, jamás he tenido la sensación de tirar la toalla más allá de los momentos malos por los que hemos pasado. Es verdad que los dos empates ante Teruel y Alavés B en Las Gaunas fueron muy amargos, pero el equipo se ha mantenido emocionalmente estable y ha acabado aprovechando la ocasión. Era importante acabar con esa sensación en el ambiente.

– Y eso lo consigue la victoria.

– Somos personas, como todos, y desde luego somos los más interesados en sumar triunfos y que al equipo le vaya bien. Puedo entender el descontento de la afición, pero no las faltas de respeto. Los que más nos jugamos, como he dicho, somos nosotros.

– Habla de dar un golpe en la mesa. En Ejea pueden dar uno que la rompa.

– Sí, pero si lo damos en Ejea, luego tendremos que repetir en el partido siguiente, porque así es el fútbol. No es fácil ganar en su campo.Creo que solo ha perdido un partido esta temporada.Ahora bien, si quieres estar arriba tienes que sumar los tres puntos en este tipo de encuentros.

– ¿Le sorprende el mal momento del Arenas, con tres derrotas consecutivas?

–Su primera vuelta ha sido realmente buena y quizá esos números no eran reales del todo. No lo sé, pero sí que tengo claro que estamos en un grupo muy parejo y que cualquier campo es complicado. Si piensas que vas a ganar porque crees que eres superior al rival... Muchos partidos se resuelven por pequeños detalles.

– Detalles como las lesiones... Pasaron por un mal momento, pero ahora han sumado mucho más efectivos. Más y en los tres o cuatro meses decisivos.

– Mejor, mucho mejor. Sergio tiene la opción de sacar la alineación de una veintena de futbolistas. Hay más competitividad y nivel en el día a día y eso es bueno para el equipo. Hemos recuperado a jugadores como Iñaki, que estoy seguro de que aportará mucho, a Lupu, el mejor delantero de la categoría, y otros más. Cuantos más seamos, más fuertes seremos.