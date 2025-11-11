LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Berto Rosas, en el partido ante el Utebo. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

Berto Rosas se marcha de nuevo con Andorra y no estará ante el Eibar B

El delantero ha sido convocado por su selección para los duelos ante Albania y Finlandia

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

Berto Rosas no podrá jugar el próximo domingo ante el Eibar B en Las Gaunas. El delantero de la Unión Deportiva Logroñés no estará ... disponible para Unai Mendia al haber sido citado por su selección, Andorra, para un doble enfrentamiento ante Albania (este jueves) y Finlandia (el lunes).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  5. 5

    Café, caña y fútbol con cariño
  6. 6

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  7. 7 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  8. 8 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  9. 9 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Berto Rosas se marcha de nuevo con Andorra y no estará ante el Eibar B

Berto Rosas se marcha de nuevo con Andorra y no estará ante el Eibar B