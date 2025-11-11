Berto Rosas se marcha de nuevo con Andorra y no estará ante el Eibar B

Berto Rosas no podrá jugar el próximo domingo ante el Eibar B en Las Gaunas. El delantero de la Unión Deportiva Logroñés no estará ... disponible para Unai Mendia al haber sido citado por su selección, Andorra, para un doble enfrentamiento ante Albania (este jueves) y Finlandia (el lunes).

No es la primera vez que Rosas se pierde un encuentro de esta temporada por los compromisos de su selección. Ya ocurrió lo mismo en el anterior parón de octubre, cuando el ariete (cedido en la UDL por el Andorra) no pudo estar en el duelo que también se disputó en Las Gaunas frente al Beasain.

Pierde de esta manera Mendia a un futbolista que estaba volviendo a coger ritmo competitivo tras haber superado una lesión. El andorrano, no en vano, ya había podido gozar de unos minutos sobre el terreno de juego en el enfrentamiento ante el Utebo antes de que el pasado fin de semana fuera titular en el duelo en el que los riojanos se vieron las caras con el Sestao River en Las Llanas.

Ante esta ausencia, el técnico de Beasain tendrá que elegir entre las opciones que le quedan disponibles para ocupar la posición de delantero centro contra el Eibar B. A la espera de la evolución de Lupu, una de las posibilidades pasa por repetir con Lhery como referente. Ya lo utilizó ahí Mendia en la cita contra el Utebo y el atacante francés respondió con una destacada actuación, con gol incluido.