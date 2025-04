El Anguiano duerme una jornada más en el descenso

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 13 de abril 2025, 21:41 Comenta Compartir

El Anguiano no concebía otro resultado que no fuera la victoria en Gernika. La permanencia en la categoría estaba en juego y pese a que aún no puede cerrar su corta pero histórica andadura en la categoría, el pobre empate contra el Gernika no merma su emergencia dentro de los puestos de descenso cuando quedan tres partidos por jugar. Cada una de ellas tiene gran importancia y a estas alturas del cuento cada partido vale el doble. La siguiente semana espera el colista.

Anguiano Roberto, Zaldua, Héctor, Emilio, Íñigo (Voltarel, 72), Moha (Samu, 72), Ayoub (Badr, 85), Ale Santos, Sergio (Joel, 66), Medrano y Álvaro. 0 - 0 Gernika San Nicolás, Larrauri (Barck, 89), Aimar (Lorente, 60), Kolabier, Laka, Mikel, Nates (Barba, 80), Gorka (Jon, 80), Seijo y Huete.

Héctor Urquía presentó un once reconocible apostando por Moha como punta con Ayoub, Sergio e Íñigo dándole apoyo. En el centro del campo la dupla de Emilio y Álvaro sirvió de brújula mientras Medrano y Ale conducían en las bandas. Disputaron cada metro mientras el Gernika también quería enseñar sus armas para no caer en la parte baja. Pero el primer aviso serio lo dio Medrano. El lateral del Anguiano estuvo a punto de abrir la lata con un disparo ajustado al palo que se marchó por centímetros, levantando el murmullo de la grada. Pese a esa ocasión, el primer tiempo transcurrió con mucha pelea pero escasa claridad en los metros finales.

El Gernika, por su parte, tuvo una de las más claras en una jugada embarullada dentro del área pequeña, con una sucesión de rechaces que terminó en un disparo de Huete, demasiado desviado para inquietar a Rober. El Anguiano replicó a balón parado. Emilio colgó un buen córner al primer palo que Álvaro peinó ligeramente, aunque el balón se fue fuera sin peligro.

Ayoub fue uno de los más activos por banda, aunque no tuvo su mejor tarde. El Anguiano trató de encontrarle con balones largos, pero la defensa vizcaína supo cerrarle bien los espacios. En una de las pocas que logró recibir con ventaja, el extremo no logró rematar con precisión un balón servido desde la banda, permitiendo la contra del rival, que terminó en córner tras una rápida internada del Mikel para irse a vestuarios con un empate sin goles mientras llovía sin parar.

El conjunto rival rozó el tanto de la ventaja con el inicio del segundo tiempo. Rober fue decisivo en la ocasión más clara del Gernika. Tras un centro lateral, el portero sacó una mano salvadora, pero el rechace cayó a pies de Seijo, que estrelló su remate contra el poste para mantener las tablas.

Llegaron los cambios del conjunto serrano buscando darle frescura a su parcela ofensiva. Entró Joel, Badr y Samu aunque no surtió el efecto deseado pese a los intentos de éste último por deshacerse de la zaga del Gernika para ver puerta. Emilio volvió a entrar en la ecuación buscando desnivelar la balanza con el balón parado pero su libre directo no traspasó la línea de cal impidiendo que el Anguiano sumase tres puntos vitales.

Con este empate, el Anguiano se mantiene en decimoquinta posición con 34 puntos en su casillero. Se queda a dos de un Barbastro que marca la salvación cuando quedan nueve puntos en juego. No está perdido aunque las opciones se reducen al máximo.