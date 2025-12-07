LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Alfaro aplauden a sus seguidores. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro busca ante un histórico

Los blanquillos se miden al Real Unión con la intención de sumar puntos por tercer partido consecutivo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:46

Comenta

Llegó el Utebo líder a La Molineta y cayó. Hace un par de domingos la visitaba el Tudelano como segundo y también vio cómo el ... Alfaro le superaba. Un Sestao favorito se quedaba en empate en el principio de esta campaña del grupo 2 de Segunda Federación. Esta tarde el Alfaro recibe en su campo a un Real Unión que llega cuarto en la clasificación pero que va a encontrar a los blanquillos y a su afición dispuestos a hacer valer el fortín que es La Molineta en busca de la permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  6. 6 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  7. 7

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  8. 8 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  9. 9 Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa
  10. 10

    Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alfaro busca ante un histórico

El Alfaro busca ante un histórico