El Alfaro busca ante un histórico

Llegó el Utebo líder a La Molineta y cayó. Hace un par de domingos la visitaba el Tudelano como segundo y también vio cómo el ... Alfaro le superaba. Un Sestao favorito se quedaba en empate en el principio de esta campaña del grupo 2 de Segunda Federación. Esta tarde el Alfaro recibe en su campo a un Real Unión que llega cuarto en la clasificación pero que va a encontrar a los blanquillos y a su afición dispuestos a hacer valer el fortín que es La Molineta en busca de la permanencia.

Seis victorias, seis empates y una derrota es el bagaje de un Real Unión que llega a La Molineta como el segundo mejor visitante del grupo, sólo por detrás del Sestao. Tras tres victorias y tres empates, no sabe lo que es perder fuera de su campo. Y no conoce derrota en las últimas seis jornadas, desde el 18 de octubre, precisamente cuando recibió al Sestao. Un histórico del fútbol español, con currículum en Primera y muchos años en Segunda, los de Irún son la segunda mejor defensa del grupo 2, con sólo nueve dianas encajadas en trece partidos. Sólo hay un equipo mejor, sí, el Sestao River.

Ante este potencia, el Alfaro sabe que cuando compite a su pleno rendimiento, sin caer en errores propios o dar facilidades al rival, puede ganar a cualquiera. Así, apelando a su identidad, buscará continuar con el momento positivo tras la victoria ante el Tudelano y el empate en Beasain. Buscará su tercer partido consecutivo sumando

Es consciente de ello el entrenador irundarra. «Vamos a La Molineta como si fuera una final de Champions. Es el partido más difícil que vamos a afrontar en lo que llevamos de año –afirmaba Ramsés Gil en la previa de su visita al Alfaro–. Es un rival incómodo, que hace muy bien las cosas ante equipos que, a priori, parten con la vitola de dominadores. Y han sido capaces de llevarles a su terreno, tienen armas para hacer daño, sobre todo a la transición y les han ganado».

Para poner sus cartas, Óscar Gurría tendrá que redibujar el once alfareño al tener a Mario León e Íñigo Jiménez lesionados junto a Mario Gil y Zaldúa, además de no poder contar con el central Morillas por acumulación de cinco tarjetas.