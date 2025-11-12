LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un momento del partido ante el Ejea. Ernesto Pascual
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro apunta a la «portería a cero» como clave para recuperar la esperanza

Los riojabajeños quieren salir del último puesto de la tabla y para lograrlo resulta fundamental incrementar su solvencia defensiva

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:29

Por segunda semana consecutiva, el aficionado del Alfaro tiene que bajar a la última plaza de la clasificación para encontrar a su equipo. Lamentan ... los blanquillos cinco derrotas consecutivas, con los últimos cuatro partidos sin marcar. Con diez jornadas ya disputadas, la preocupación se cierne sobre afición, equipo y cuerpo técnico. «Sólo llevamos cinco puntos y el resto de equipos de mitad de la tabla, más o menos, van sumando», analiza con el ceño fruncido el entrenador Óscar Gurría tras perder ante el Ejea.

