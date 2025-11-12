El Alfaro apunta a la «portería a cero» como clave para recuperar la esperanza

Por segunda semana consecutiva, el aficionado del Alfaro tiene que bajar a la última plaza de la clasificación para encontrar a su equipo. Lamentan ... los blanquillos cinco derrotas consecutivas, con los últimos cuatro partidos sin marcar. Con diez jornadas ya disputadas, la preocupación se cierne sobre afición, equipo y cuerpo técnico. «Sólo llevamos cinco puntos y el resto de equipos de mitad de la tabla, más o menos, van sumando», analiza con el ceño fruncido el entrenador Óscar Gurría tras perder ante el Ejea.

Es consciente todo el Alfaro, desde afición al último jugador, de que cuentan uno de los presupuestos más humildes de la Segunda Federación, recortado aún más respecto a la pasada campaña, y que estar en esta categoría ya es un premio. Pero esa conciencia de su identidad y realidad no es consuelo deportivo. Y el cuerpo técnico busca las claves para reaccionar y remar juntos hacia la esperanza, tanto en lo anímico como en lo deportivo.

Para ello, Gurría apunta al primer objetivo que tiene que cimentar el equipo en los siguientes partidos: mantener la portería impoluta. «Tenemos que resetear la cabeza todos. Y, pensar que lo primero es la puerta a cero. Estamos en los partidos, competimos contra los rivales… Hemos tenido ocasiones, pero es muy difícil meter gol. Por eso no podemos dar tantas facilidades, porque nos pesan y nos matan en los partidos», subraya el técnico navarro.

El Alfaro es hoy el equipo que más goles recibe del grupo, con 19 en contra. Y sólo 9 a favor. En estas cinco derrotas consecutivas, quedan lejos los dos que marcó Zaldúa en Zaragoza para perder in extremis 3-2 ante el Aragón. Después, ha recibido ocho y no ha celebrado ninguno: las derrotas en las visitas a SD Logroñés por 1-0 y Amorebieta por 3-0 y las primeras como locales ante Alavés B por 0-3 y la del domingo ante la SD Ejea por 0-1.

Desde refortalecerse en defensa, la reconstrucción del Alfaro continuará en mirar hacia la portería ajena. «Tenemos cosas para llegar a la victoria. Pero esas llegan a partir de defender», insiste en su filosofía de juego Gurría, la que sirvió ahora hace un año para que el equipo reaccionara y caminara hacia la salvación.

Con esa llamada a recuperar el ánimo y la esperanza en las cabezas, el equipo encara la semana con la misma máxima como arenga hacia lo positivo. «Trabajar y trabajar», anima el entrenador blanquillo.