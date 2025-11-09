El Alfaro se complica aún más

Ernesto Pascual Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

Para el minuto 2, el Alfaro ya había encajado un gol. Ya había incumplido el primer objetivo que los blanquillos se habían impuesto para recibir al Ejea, mantener la portería a cero. «El gol tan pronto nos ha matado», suspiraba dolido el entrenador Óscar Gurría. Después, el Alfaro se recompuso, compitió y jugó de tú a tú el resto de primera parte, fue superior en la segunda, generó ocasiones, pidió algún penalti, maldijo que el árbitro cortara una clara escapada de Dios, se topó con un poste... pero el gol no entró. Cuarta jornada sin marcar, quinta derrota consecutiva y aún más colista ante el empate del Beasain y otros equipos de descenso que van sumando.

La necesidad llevó al Alfaro al ataque desde el primer momento. En la primera jugada ya forzó un saque de esquina. Pero el rechace fue una contra que Muñoz condujo por su izquierda, encontrando hueco en el flanco derecho alfareño, se escapó de varias defensores y, pisando área, dio una asistencia para que Jiménez marcara a placer. Jarro enorme de agua fría para los alfareños.

Tras el mazazo inicial, Burusco lanzó una contra por la izquierda cuya inversión Garrido mandó alta. Y un saque de esquina le llegó en el segundo palo, tapado por la defensa. Pero una nueva contra aragonesa encontró camino por la izquierda. La defensa blanquilla sacó dos balones peligrosos al área y Sánchez probó con disparo desde la frontal. Ander se lució con una estirada ayudado por el palo.

Alfaro Ander, Aitor (León, m. 81), Morillas, Salvador (Pascual, m. 72), Benito, Gil, Aguado, Sota, Garrido (Arturo, m. 72), Íñigo (Dios, m. 81) y Burusco. 0 - 1 Ejea Dorronsoro, Muñoz, Leiza, Chica, Sánchez, Agustín (Álvarez), Hakim, Iglesias (Conte, m. 88), Jiménez (Dabo, m. 81), Lapeña (Díez, m. 66) y Turmo Gol: 0-1, m. 2: Jiménez remata a la red la asistencia fabricada por Muñoz en una contra por la izquierda.

Árbitro: Abraham Belloso Rivero. Amonestó a Sota (m. 19), Morillas (m. 43), Aguado (m. 70), Benito (m. 72) y Burusco (m86) por el Alfaro y a Dabo (m.49), Agustín (m. 64), Dorronsoro (m. 69) e Iglesias (m. 82) por la SD Ejea.

Fueron minutos de idas y venidas para los dos equipos, el Alfaro más por bandas estirado por Garrido por la izquierda y Gil por la derecha. En el 15, un centro de Garrido lo cabeceó picado Morillas en el punto de penalti y rozó el poste. En el 26, Iglesias probaba de nuevo a Ander con un zurdazo que acariciaba la escuadra izquierda. En el 33, los blanquillos firmaban una buena jugada que llegaba al remate en el área pequeña de un Burusco forzado por la defensa. Cinco minutos después, los aragoneses volvían a pisar área gracias a sus diagonales y Jiménez disparaba cruzado raso. Antes del descanso, Burusco puso un balón a Gil, que le frenó Dorronsoro desde los palos. Y en el 45, de nuevo Burusco probó con un centro chut que atrapó el portero.

Los blanquillos salieron a la segunda parte con el empate entre ceja y ceja. En la primera jugada, Gil puso un centro al segundo palo que Garrido remató ligeramente fuera. Tras atajar Ander un pase al área, por la derecha, Aitor puso un centro chut que atrapó Dorronsoro. En el 55, Aitor volvió a recorrer la derecha, metió el balón al avance de Gil que regateó, entró a área y su disparo se estrelló en el exterior de la red. En un saque de esquina, Dorronsoro respondió con una palomita la cabezazo de Garrido. El Alfaro estaba desplegando un buen juego, encontraba el camino hacia el área, pero no llegaba el gol. Mientras, la SD Ejea se agazapaba, se posicionaba atrás y repelía los ataques sin afán de salir a la contra.

Gurría refrescaba el ataque con León y Arturo. En el 69, Sota recogió un rechace de un saque de esquina y su centro chut buscó la escuadra contraria. Tres minutos después, tras pedir penalti, Burusco estrellaba un disparo en el poste. En el 82 llegó una jugada decisiva para los blanquillos: el árbitro daba ley de la ventaja tras una falta de Díez, el pase de Aguado rebotaba en un rival y salía favoreciendo la carrera de Dios. Entonces, Belloso señaló la falta anterior, mostró la amarilla a Díez y dejó sin opción a un Dios que se iba solo ante Dorronsoro. Un disparo de Burusco buscando la escuadra y un cabezazo de Aguado fueron los últimos intentos.

