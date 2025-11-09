El Alfaro busca recobrar la ilusión ante la SD Ejea

Los blanquillos se conjuran esta tarde para recuperar la senda positiva y buscar abandonar la última plaza de la clasificación.

El Alfaro vive esta tarde su primer partido como colista del grupo 2 de Segunda Federación. Un farolillo rojo del que va a buscar desprenderse hoy mismo recuperando su capacidad de competir ante cualquier rival, sus sensaciones defensivas y eficacia ofensiva y amarrando los puntos en juego para volver a respirar esperanza. Aspiran a lograrlo los blanquillos ante la SD Ejea desde las 17.00 horas en el campo de La Molineta.

No había caído el Alfaro a la última plaza en estos dos años de Segunda Federación. Estuvo cerca de hacerlo hace ahora un año, en un momento crítico tras la eliminación de la Copa del Rey y la derrota que sufrió en el último minuto ante el Anguiano. Lo recuerdan los veteranos blanquillos, a la vez que la capacidad de resiliencia y reacción que tuvo el equipo para firmar un gran noviembre, reconstruir ilusiones e ir ascendiendo posiciones en la tabla hasta la salvación final a falta de varias jornadas.

A La Molineta llega una SD Ejea que, tras un inicio titubeante, celebra varias semanas de resultados en positivo. Sobre todo en tendencia. Los visitantes de esta tarde están décimos en el ecuador de la tabla, lejos de sus aspiraciones en el inicio de temporada o de las que exhibió en la pasada en el grupo 2 de Segunda Federación.

Los de Ejea, uno de los peores visitantes, aspiran a consolidar sus sensaciones positivas

Tras comenzar con dos empates en casa ante Mutilvera y Aragón, tres derrotas al recibir al Sestao y visitar al Ebro y Eibar B, los aragoneses se han fortalecido en las últimas tres jornadas, en especial en casa, donde han ganado a Basconia y Alavés B. Pero encajó derrota en Gernika. De hecho, desde el club aragonés ponderan que el equipo lleva varias semanas de «buen juego, dominio y puntuando». Aplaudiendo las ganas de los jugadores, afirma que va hacia arriba y ese es su objetivo en Alfaro esta tarde, seguir escalando posiciones en la tabla. De hecho, ha ilustrado el partido con un cohete en ignición y el lema 'Hemos despegado'. Aspiran a continuar esa tendencia en La Molineta.

Frente a esa ambición aragonesa, el Alfaro apunta una realidad. Como los blanquillos, la SD Ejea es de los equipos que peores rentas sacan como visitantes. De hecho, sólo ha sumado tres puntos lejos de su campo: la victoria en la segunda jornada en Beasain. Ante eso, la intención de los de Óscar Gurría de recuperar la fortaleza de su feudo, donde no había conocido derrota hasta hace dos semanas, cuando les superó el Alavés B.

Como en jornada anteriores, el Alfaro no podrá contar con el central Zaldúa y el medio centro Juan Losantos, que siguen en recuperación de sus respectivas lesiones. El cuerpo técnico ha convocado al resto de jugadores para buscar la victoria.

