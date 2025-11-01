LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Santos, jugador del Alfaro, trata de frenar al local Tienza. @SDAmorebieta
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro no levanta cabeza

Los riojabajeños caen al último puesto de la tabla tras cuajar un aciago partido frente al Amorebieta

Ekain Barreiro/ADG

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Los numerosos errores defensivos y la mala suerte evitaron puntuar a un Alfaro que se quedó sin opciones de sumar en el minuto 50. ... Dura derrota frente al Amorebieta que hunde más al bloque riojabajeño en el sótano de la clasificación. No en vano, son los nuevos colistas después de que el Beasain sumara este sábado, frente al Basconia, su primera victoria de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  3. 3 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  4. 4

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  5. 5

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  6. 6

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  7. 7 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  8. 8 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  9. 9

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  10. 10

    «Todos tenemos alguna autopsia que se nos ha quedado en el corazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alfaro no levanta cabeza

El Alfaro no levanta cabeza