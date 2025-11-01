El Alfaro no levanta cabeza

Los numerosos errores defensivos y la mala suerte evitaron puntuar a un Alfaro que se quedó sin opciones de sumar en el minuto 50. ... Dura derrota frente al Amorebieta que hunde más al bloque riojabajeño en el sótano de la clasificación. No en vano, son los nuevos colistas después de que el Beasain sumara este sábado, frente al Basconia, su primera victoria de la temporada.

El dominio local fue palpable desde el pitido inicial de Sahelices Puga. A pesar de la escasez de llegadas con claridad, la posesión pertenecía al Amorebieta, mientras la zaga alfareña solamente podía despejar el balón y confiar en que Iván Garrido ganara las disputas aéreas.

Pasados once minutos de juego y tras una larga combinación de pases, Ander Ibáñez tuvo que estirarse para desviar a córner un disparo lejano de Ceballos. Precisamente en ese saque de esquina, el colegiado señaló penalti por una carga dentro del área sobre Julen Castañeda. Él mismo se encargó de transformarlo en el primer gol del encuentro.

Al llegar al ecuador del primer acto, Ander Ibáñez volvió a ser providencial para su equipo al detener un mano a mano con Zorrilla, que se había quedado solo en el área tras un despiste defensivo. Esa ocasión motivó a los pupilos de Óscar Gurría a intentar tener más posesión y buscar con mayor insistencia la portería de Altamira, aunque sin éxito a la hora de generar peligro real.

El 2-0 antes del descanso

Se presentía el gol de la sentencia local y este no tardó demasiado en llegar. Poco antes del descanso, Zorrilla superó a Aitor por la banda, entró en el área rival y anotó el segundo tanto para el conjunto vizcaíno por el palo de Ander Ibáñez, que dejó la sensación de haber podido hacer algo más para evitar que el esférico acabara en el fondo de su red. El Alfaro se marchó de ese modo al descanso con mucho por mejorar: por detrás en el marcador y sin haber creado ninguna ocasión peligrosa.

La premisa para la segunda mitad era clara: recortar distancias cuanto antes. Sin embargo, el tercer tanto del Amorebieta terminó por sepultar las opciones del Alfaro. Pese a los tres cambios introducidos por Gurría en busca de una reacción, el equipo riojano no logró inquietar la portería de Altamira después de que Torrico aprovechase otro desajuste defensivo para culminar una jugada con precisa vaselina sobre Ander Ibáñez.

En el tramo final, el técnico de los riojabajeños intentó darle un giro al duelo con la entrada de Asier Berzal, que dio algo de aire fresco al equipo. De hecho, en el minuto 78, Morillas dispuso de la primera ocasión clara, pero su disparo fue despejado por un defensor antes de que cruzara la línea de gol.

La respuesta de la escuadra azulona llegó en una falta peligrosa desde el pico del área. Asier Sánchez probó fortuna y su lanzamiento se marchó por encima del larguero. Tras esa llegada peligrosa, los últimos diez minutos transcurrieron sin sobresaltos. El Alfaro no logró recuperar el control del balón y la entrada de Alejandro tampoco alteró la dinámica del equipo. Solamente quedaba esperar el pitido final y pensar en el próximo compromiso, que será en casa ante el Ejea, con la esperanza de abandonar el último puesto de la clasificación. Toca reaccionar.