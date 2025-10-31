«Sabemos que el de Tudela es un partido complicado, pero a la vez bonito y exigente»

Iñaki García Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 14:45 Comenta Compartir

Tras la derrota ante el Racing de Santander en la Copa del Rey, la Sociedad Deportiva Logroñés vuelve a activar el 'modo liga' con el objetivo de dar continuidad da los buenos resultados de las últimas jornadas. Ese es el reto, pero enfrente estará un rival que no se lo pondrá fácil, puesto que el Tudelano llega al duelo en el segundo puesto de la tabla clasificatoria, con dos puntos más que los blanquirrojos. «Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, ellos obligatoriamente las tienen que estar haciendo mejor», admite Adrián Cantabrana.

El entrenador de la SD Logroñés afirma que su equipo afronta el partido con «la energía y la fuerza» que le otorgan las últimas victorias ligueras. Aun así, es consciente de la dificultad del encuentro. «Es un partido complicado, pero a la vez bonito y exigente», resume el técnico, para explicar después que, en esta semana con una cita intersemanal, uno de los objetivos prioritarios ha sido preservar el estado físico de sus jugadores. «Lo más importante es recuperarlos para que estén preparados de la mejor manera posible para todos estos choques que hemos tenido», analiza. «Hemos intentado trabajar un poquito a nivel más táctico lo que queremos ajustar en función del rival, pero sabiendo que lo importante es que los jugadores lleguen al 100%», añade.

En ese sentido, Cantabrana cuenta con la única baja segura de Unai Ayensa. El resto de los futbolistas de la plantilla están, en principio, disponibles para medirse a un Tudelano cuya situación clasificatoria poco tiene que ver con la de la pasada temporada. Los navarros, no en vano, lucharon hasta la última jornada por mantener la categoría el curso pasado y en este marchan segundos de la mano de un técnico riojano, Héctor Urquía. «El Tudelano es un equipo con las ideas muy claras y hecho por y para una idea de juego, que es la que tiene su entrenador», analiza Cantabrana. «Sabe a lo que juega, sabe lo que tiene que hacer y lo están ejecutando muy bien con jugadores que tienen un nivel y una categoría muy buena», apostilla el entrenador de la SDL.

Muchas son las virtudes que adornan a los navarros, aunque Cantabrana y los suyos tratarán de sacar partido de sus debilidades. «Es un equipo que se expone con balón y sí que el Deportivo Aragón consiguió generarles peligro en situaciones de contraataque», recuerda el técnico de la SDL para hacer después hincapié igualmente en las jugadas a balón parado. Más allá de eso, Cantabrana tiene claro que ambos equipos tratarán de imponer sus señas de identidad. «Es lo más importante, nosotros vamos a ir con nuestra forma de jugar, que es lo vital», explica. «Tanto Héctor (Urquía) sabe lo que va a hacer contra nosotros como lo que nosotros vamos a plasmar en el campo porque llevamos haciéndolo durante ocho o nueve jornadas seguidas», concluye.