LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana, en un entrenamiento de la SD Logroñés. Miguel Peche

Fútbol | SD Logroñés

Cantabrana: «La calidad de trabajo de este equipo, y sobre todo la humana, es muy buena»

Los blanquirrojos se ven la cara este domingo con el Ejea, un conjunto «que juega muy bien al fútbol»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La Sociedad Deportiva Logroñés vuelve este domingo a Las Gaunas. Lo hace con una nueva cara visible en el palco, ya que Jesús Félix Espinosa se estrenará como presidente ... de la entidad, y con el objetivo deportivo de reencontrarse con la victoria después de la derrota sufrida el fin de semana pasado ante el Real Unión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 El invierno asoma con las primeras nevadas
  5. 5 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  6. 6 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  9. 9

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  10. 10 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana: «La calidad de trabajo de este equipo, y sobre todo la humana, es muy buena»

Cantabrana: «La calidad de trabajo de este equipo, y sobre todo la humana, es muy buena»