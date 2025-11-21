Cantabrana: «La calidad de trabajo de este equipo, y sobre todo la humana, es muy buena»

La Sociedad Deportiva Logroñés vuelve este domingo a Las Gaunas. Lo hace con una nueva cara visible en el palco, ya que Jesús Félix Espinosa se estrenará como presidente ... de la entidad, y con el objetivo deportivo de reencontrarse con la victoria después de la derrota sufrida el fin de semana pasado ante el Real Unión.

Los blanquirrojos tendrán enfrente al Ejea, un conjunto que transita en la zona media de la tabla, con cuatro puntos menos que la SDL y con mejores sensaciones que resultados. «Va a ser un partido complicado», advierte Adrián Cantabrana, entrenador de los riojanos. «El Ejea es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que está compitiendo muy bien tanto en casa como fuera y que va a venir aquí a ponérnoslo muy difícil», resalta.

Los aragoneses, eso sí, se van a encontrar con una SD Logroñés que, en palabras de su técnico, está «compitiendo muy bien en casa» y prueba de ello es que todavía no conoce la derrota en su estadio. Lejos de Las Gaunas, sin embargo, se está mostrando algo más irregular tras haber encadenado un par de derrotas consecutivas, la última en Irún. «Es el partido en el que quizás menos hemos conseguido ser nosotros, también por mérito del Real Unión», apuntilla. «Por ello, queremos volver a ganar cuanto antes», añade Cantabrana, quien no podrá contar con Aguinaga este domingo.

El entrenador de los blanquirrojos se muestra tranquilo porque considera que su equipo «está trabajando bien y se encuentra en buena línea», además de reseñar que se trata de un grupo «muy responsable» de jugadores. «En cuanto pierdes, llegas el lunes y ves que todos quieren entrenar, participar y ponerse a tono para el siguiente partido», analiza Cantabrana. «Por suerte, en este grupo es muy sencillo porque la calidad de trabajo, y sobre todo la humana, es muy buena», remata.

«Un hombre de club»

Se le ha preguntado este viernes también a Cantabrana por el nuevo presidente de la entidad. «Félix es un hombre de club, si me hubieseis preguntado el año pasado te habría dicho que era directivo», apunta. Por esa razón, cree que no va a cambiar «absolutamente nada» en la rutina diaria de la entidad.