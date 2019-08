La Segunda División, ahora LaLiga SmartBank, arranca con la incertidumbre de cada temporada

El Girona es el máximo candidato en las casas de apuestas para el ascenso / Edouard Dudu La competición, que arranca el 17 de agosto, se presenta un año más vibrante y llena de incógnitas Martes, 13 agosto 2019, 18:18

La Segunda División, que tras el acuerdo entre LaLiga y el Banco Santander pasará a llamarse esta temporada LaLiga SmartBank por motivos de patrocinio, se presenta un año más llena de incógnitas y como una de las competiciones más complicadas a la hora de tratar de predecir no sólo el campeón, sino el nombre de los equipos que ascenderán a LaLiga Santander. La pasada campaña, de hecho, Osasuna arrancó el curso en la novena posición en las casas de apuestas como candidato al título y terminó la temporada en lo más alto con ocho puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado, el Almería. Ésa es una buena muestra de lo complejo que resulta realizar previsiones en un torneo en el que en esta temporada el Girona, el Rayo, el Málaga, el Deportivo y el Huesca son los máximos candidatos al ascenso para las casas de apuestas, ya que encabezan las apuestas al título. El Girona (4 a 1), el Rayo (5,50 a 1) y el Huesca (7,50 a 1) en su condición de recién descendidos. El Málaga (6 a 1), por quedarse con la miel en los labios al finalizar tercero y no poder ascender en el playoff. Y el Deportivo (6,50 a 1), porque en ese playoff vio cómo se escapaba in extremis ante el Mallorca una vuelta a Primera que parecía tener encarrilada tras el 2-0 de la ida final por el ascenso en Riazor.

Por detrás encontramos un grupo de cinco equipos que podrían denominarse como 'tapados' ya que aunque no partan en la primera línea de favoritismo tampoco serían grandes sorpresas si consiguen reverdecer viejos laureles y regresar a la soñada Primera División: el Albacete (13 a 1), el Cádiz (15 a 1), Las Palmas (17 a 1), el Real Oviedo (21 a 1), y el Sporting (21 a 1).

La Segunda División pasa a denominarse LaLiga SmartBank por motivos de patrocinio

Estas cuotas registrarán enormes variaciones tras las primeras jornadas de una Liga SmartBank que arranca el sábado 17 de agosto, porque es una de las competiciones en la que las cuotas a largo plazo (a campeón o a quién ascenderá) pueden oscilar mucho en un corto período de tiempo dada la incertidumbre y la igualdad entre sus participantes. Por este mismo motivo, aquellos que deseen realizar una apuesta confiando en que un equipo ascenderá pueden sacar partido a la posibilidad de comparar entre varias casas de apuestas, pues aunque las cuotas sean similares, el dividendo de algún equipo determinado puede variar en función de la casa en la que se apueste.

El Huesca es otro de los favoritos al ascenso. / sdhuesca.com

Un buen recurso antes de apostar a una Segunda División que tiene una importante vinculación con las casas de apuestas, porque una de ellas, concretamente William Hill, patrocinará a 11 de sus 22 equipos. La compañía británica son sede en Gibraltar, que ya patrocinaba al Real Zaragoza, el Almería, el Elche, Las Palmas, el Alcorcón, el Extremadura y el Albacete Balompié ha suscrito también acuerdos de patrocinio y aparecerá en las camisetas del Racing de Santander, el Fuenlabrada, el Mirandés y la Ponferradina.