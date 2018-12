ZUBIAURRE FRENA A LA UD LOGROÑÉS Los jugadores blanquirrojos felicitan a Ander Vitoria tras su primer gol en la liga. :: miguel herreros Dos espectaculares intervenciones del meta realista impiden a la UDL concluir tercera la jornadaLos riojanos se rehacen tras un madrugador gol, pero no pueden pasar del empate ante la Real Domingo, 9 diciembre 2018, 23:53

logroño. La UD Logroñés sumó otro punto a la causa de su objetivo global. Pudo decepcionar con el empate ante la Real Sociedad (1-1), pero su juego estuvo por encima del marcador. El fútbol no se reduce a tener el balón y tocarlo hasta marearlo. De hecho, la UDL corrió mucho detrás de él, vio como Thior adelantaba a los realistas en los primeros minutos y sufrió para empatar el duelo. En el escenario más complicado apareció Ander Vitoria. Empató y pudo dar la victoria a su equipo, al igual que Rayco García, pero ayer le costaba mucho entrar al balón. Fútbol. La UD Logroñés sigue en plaza de 'play off' e irá a Miranda este próximo domingo con un punto menos que el Mirandés en la cuenta y defendiendo esa cuarta plaza.

1 UD LOGROÑÉS REAL SOCIEDAD B 1 UD Logroñés Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla, Flaño, Andy, Carles Salvador, Rubén Martínez (Víctor, m. 62), Rayco, Ñoño (Borja, m. 80) y Ander Vitoria (Ali, m. 86) Real Sociedad Zubiaurre, Pecharromán, Arambarri, Lapeña, Muñoz, Guridi (Zubimendi, m. 73), Guevara, Thior (Sala, m. 82), Muñoz, Nais y Olaizola (El Haddadi, m. 62). Árbitro De Ena Wolf. Ayudado por Mur Oto y Cherchiceanu. Amonestó a los locales Rayco, Rubén Martínez, Ander Vitoria y Víctor López; y a los visitantes Olaizola, Guevara y Pecharromán. Goles 0-1, m. 7. Thior supera a Miguel con un disparo raso y cruzado; 1-1, m. 66. Ander Vitoria remata a la salida de un saque de esquina. Incidencias Municipal de Las Gaunas. Terreno de juego en buenas condiciones. Decimoquinta jornada de Liga. 2.914 espectadores. Partida de ajedrez Ambos técnicos plantearon un partido similar, de tender la trampa al adversario, aunque la Real con más balón.

Para Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, el compromiso de ayer fue un «partidazo» y por ello felicitó a sus jugadores. A Sergio Rodríguez también le gustó, aunque ambos hubieran preferido jugar peor y ganar. La Real, porque suma seis jornadas sin hacerlo; la UD Logroñés, porque hubiera salido tercera de esta jornada, con un punto más que el Mirandés.

Los blanquirrojos sabían que a la Real le gusta tener el balón y no opusieron resistencia en esa discusión. Su partido iba por otros derroteros. Con Ander Vitoria sobre el césped, los riojanos buscaron balones en largo. El vizcaíno comenzó el que ha sido su mejor partido hasta la fecha habilitando a Rubén Martínez por banda derecha. El balón acabó en el área, donde Ñoño pegó una patada al aire cuando estaba solo ante Zubiaurre. El gesto de lamento tuvo su continuidad en los siguientes cinco minutos. Los riojanos no habían salido a especular. Presionaban alto, dificultaban la salida 'txuri urdin' y buscaban el robo del balón. Vitoria dio dos nuevos avisos con sendos disparos desviados. Pintaba tan bien el partido que nadie podía imaginar que una circulación en la medular acabara en el gol de Thior después de romper a Flaño con una pared al borde del área. Golpeo raso y cruzado. Buena definición. Frío en Las Gaunas.

Ander Vitoria marcó su primer gol de la temporada pero tuvo la mala suerte de encontrarse con Zubiaurre La UDL quemó tres cartuchos en nueve minutos. Sólo uno de ellos prendió la mecha

La UD Logroñés se bloqueó. Guridi y Guevara crecían en el círculo central. Thior y Nais eran dos puñales por las bandas y López, otro fino zurdo, generaba inquietud. Andy, que volvía al once, trabajaba más como tercer central que como centrocampista. Ñoño se afanaba en buscar la espalda a los centrales. Lo logró en más de una ocasión, pero controlar el cuero y disparar no entraban en sus posibilidades. Siempre llegaba alguna ayuda defensiva. Ese ganar la espalda a los realistas posibilitó que Vitoria alcanzara la línea de fondo. Le falto egoísmo o le sobró generosidad. No disparó para disgusto de la grada. Su centro hacia atrás no encontró ni a Rayco ni a Carles Salvador. Los veintidós protagonistas vivían un partido de ida y vuelta, pero sin finalización. Emocionante, pero angustioso por el marcador y por ver cómo los locales no finalizaban sus transiciones. Un partido de ataque en Segunda B. Algo casi insólito.

Llegaba el momento del un, dos, tres. ¡A jugar! A los blanquirrojos les gustaba la banda izquierda, mucho más profunda que la derecha. Ander Vitoria se descolgó de nuevo a ese lateral para recibir en profundidad. Era una jugada de cabeza. La levantó y conectó con Rayco. El canario no se creía que Zubiaurre le sacara ese balón sobre la misma raya de gol. Primer cartucho.

Pero la de ayer era la tarde de Ander Vitoria. Seis minutos después demostraba que es un nueve de área. Se adelantaba a su marca en el área pequeña y marcaba a saque de esquina de Ñoño. Cómo si no hubiera pasado nada. Apenas lo festejó Vitoria. Quince jornadas para quitarse una mochila que le lastraba. Sin embargo, el vizcaíno parece estar destinado a sufrir. Pudo redondear su tarde en otro saque de esquina. Cabezazo de Caneda en el primer palo y remate por abajo de Vitoria. Zubiaurre sacó el cuero con su pie izquierdo ante la desesperación local. «A mí no me ha sorprendido Zubiaurre, porque es un portero que trabaja con la primera plantilla», dijo Imanol Alguacil cuando se le preguntó por su cancerbero. En apenas nueve minutos, la UD Logroñés quemó sus tres cartuchos. Todos. Pudo acabar con un 3-1, pero lo hizo con un empate, uno más en su cuenta.

Con las fuerzas justas, el reto era no perder. No volvió a llegar al portero vasco. Ni siquiera Ali Radjel, que debutó en la categoría y pudo comprobar que los jugadores lentos saben cómo parar a los rápidos.

Valiente actitud. Ni es fácil jugarle a la Real ni es fácil abrirse. La UDL asumió un partido de ida y vuelta y no rehuyó asumir riesgos.

Guion roto. Encajar un gol en el minuto 7 hace que todo el trabajo de la semana caiga en el olvido. A la UDL le costó mucho neutralizar ese gol.